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Общество

В Приморье продолжается ликвидация подпольных свалок

На интерактивную карту нанесена 81 свалка на территории края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае подведены промежуточные итоги реализации проекта «Генеральная уборка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Представители регионального отделения сообщили, что на интерактивную карту нанесена 81 свалка на территории края, 17 уже ликвидированы, остальные находятся на рассмотрении. При этом свыше 20 свалок из оставшихся планируется ликвидировать в ближайшее время.

«Проект ОНФ «Генеральная уборка» в Приморье активно реализуется. Мы отмечаем постоянное увеличение интереса жителей к этому проекту, граждане все активнее предоставляют нам информацию, ряд экологических организаций в нашем регионе также подключился к реализации данного проекта. От властей удалось добиться ликвидации целого ряда крупных свалок, которые имели, так скажем, системный характер – мусор накапливался на огромной территории в течение месяцев. Работа экологического проекта Народного фронта продолжится», – подчеркнул координатор проекта в Приморье Юрий Логинов.

В региональном штабе ОНФ сообщили, что работа по выявлению и ликвидации свалок, проводимая общественниками, позволяет решить целый комплекс экологических проблем, включая вопросы пожарной безопасности, санитарного содержания территории, предотвращения загрязнения пресных водоемов и прибрежных участков морской акватории. Нередко мероприятия осуществляются на основе взаимодействия с региональным управлением МЧС и другими профильными ведомствами.

«Проект ОНФ «Генеральная уборка» актуален для нашего региона. Мы рассчитываем, что постоянный общественный контроль поможет побудить муниципальные и региональные власти усилить мониторинг экологической обстановки и попытки организовывать новые свалки будут пресекаться», – подчеркнул Логинов.

Отметим, в целом по России на сайт «Интерактивная карта свалок» проекта поступило около 14 тысяч обращений от граждан со всех регионов РФ.

В настоящее время эксперты Общероссийского народного фронта готовят рейтинг эффективности регионов по устранению нарушений в сфере обращения с отходами.

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