Во Владивостоке в ДТП на парковке в районе дома №5 по улице Шошина ущерб получили сразу три автомобиля: по свидетельствам очевидцев, Toyota Prius ударил Nissan Cube, а затем Cube ударил Ractis, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС. "Как смогли?" - недоумевают интернет-комментаторы.
Парковка по-владивостокски: ущерб получили сразу три авто
Автомобилисты не могут понять, как так получилосьВладивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.
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