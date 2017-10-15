Парковка по-владивостокски: ущерб получили сразу три авто

Автомобилисты не могут понять, как так получилось

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ДТП на парковке в районе дома №5 по улице Шошина ущерб получили сразу три автомобиля: по свидетельствам очевидцев, Toyota Prius ударил Nissan Cube, а затем Cube ударил Ractis, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС. "Как смогли?" - недоумевают интернет-комментаторы.