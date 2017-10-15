Победители конкурса грантов «Молодёжная инициатива» объявлены во Владивостоке

Авторы пяти лучших проектов получили по 60 тысяч рублей

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

14 октября во Владивостоке состоялась очная защита проектов финалистов конкурса «Молодежная инициатива» 2017 года. Из 20 представленных экспертное жюри выбрало 5 проектов. Их авторы получили денежные гранты – 60 тысяч рублей - для реализации идей.

«Изначально на конкурс «Молодёжная инициатива» было подано около 40 проектов самой разной направленности – спортивные, экологические, творческие мероприятия, общественная деятельность и бизнес-идеи. В финал вышло 20 проектов, которые участники доработали вместе с экспертами, финансовую поддержку администрации Владивостока получат 5 самых интересных из заявленных идей», - рассказал начальник управления по делам молодёжи Дмитрий Нестеренко.

Представляя свои проекты, финалисты не скрывали волнения. Многие из них впервые выступали на публике, к тому же на презентацию отводилось всего пять минут. Однако это не помешало участникам изложить максимум информации за такой короткий промежуток времени и достойно ответить на все вопросы членов жюри.

«Я впервые участвую в таком серьёзном конкурсе, очень волнуюсь, ведь раньше не делал публичных презентаций, - отметил участник конкурса Вадим Чернов. - Подобные гранты необходимы Владивостоку, ведь в нашем городе множество ребят с замечательными идеями и порой они просто не знают, как их реализовать. Мой проект - научить молодых людей самостоятельно ремонтировать велосипеды. Ведь это транспортное средство есть у многих, но далеко не многие могут отремонтировать своего железного коня».

Перед жюри конкурса «Молодёжная инициатива», в состав которого вошли представители администрации города, депутатского корпуса, благотворительных фондов и другие эксперты, стояла непростая задача – выбрать лучшие проекты из лучших.

В итоге проектами-победителями конкурса «Молодежная инициатива» 2017 года названы:

1. Экстрим-фестиваль «Мосты», Максим Горбунов. Организация и проведение крупнейшего фестиваля экстремальных дисциплин на Дальнем Востоке в 2017 году.

2. Всероссийская премьера документального фильма о трикинге «I Can Be a Hero», Максим Русанов. Командой из Красноярска был снят фильм о трикинге, съёмки состоялись в разных городах, включая Владивосток. Показ состоится во всех городах, где проводились съёмки. В рамках премьеры запланированы выступления спортсменов, соревнования и ряд других мероприятий.

3. «Уроки велотруда», Вадим Чернов. Обучение молодёжи навыкам ремонта велосипедов.

4. Социально-экологический проект «Фешн Юродивый», Екатерина Данилина. Организация сбора старых и ненужных вещей, из которых дизайнеры сделают новые, проведение благотворительных акций, молодёжных выставок, показов и фотосессий.

5. «Поэтический ринг», Калерия Григорьева. Популяризация поэзии, создание креативного пространства для раскрытия поэтического таланта творческой молодёжи.

«Я несколько лет не решалась участвовать в конкурсе «Молодёжная инициатива», думала, есть более интересные проекты, а в этом году всё-таки подала документы, - рассказала Калерия Григорьева. – Грант – это прекрасная возможность реализовать свою идею. Я очень рада, что в нашем городе существует такая поддержка для творческих ребят и счастлива, получив её».

Напомним, конкурс «Молодежная инициатива» - это возможность для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет реализовать свой проект во Владивостоке. Главное требование – его реализация должна приносить пользу для горожан. Задачу провести конкурс, направленный на поддержку творческой молодёжи, поставил глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Впервые гранты были вручены в 2013 году, в этом году конкурс проходит во Владивостоке уже в пятый раз. Среди победителей прошлых лет выделялись проекты по созданию городского скейт-парка, шествие Дедов Морозов по Океанскому проспекту, экологический лагерь волонтеров на Рейнеке «Остров мечты», ряд веломероприятий, городские соревнования по яхтам-роботам и проект исторической реконструкции «Живая история».