В Приморье потушили еще два лесных пожара

Борьба с ЧС в четырех районах региона продолжатеся

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Два лесных пожара на площади более 340 гектаров потушили за сутки в Чугуевском районе и Дальнегорском городском округе Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Приморского края, сейчас в регионе продолжается тушение пожаров в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском районах и Дальнегорском городском округе.

«На территории лесного фонда действует девять локализованных пожаров на площади более двух тысяч гектаров, в тушении которых принимают участие более 150 человек, задействовано 40 единиц техники. За сутки потушено два очага огня в Чугуевском районе и Дальнегорском городском округе на площади более 340 гектаров», – уточнили в ведомстве.

Специалисты добавили, что за сутки в крае пожарные подразделения 14 раз выезжали на палы сухой травы, в двух случаях палы переросли в пожары.

«В крае вновь установилась теплая погода, на севере восточных районов Приморского края сохраняется высокий класс пожарной опасности леса по метрологическим показателям», – обратили внимание в ведомстве.