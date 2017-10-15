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Морская прогулка плохо кончилась​ во Владивостоке

Три человека пострадали при столкновении катера с буем
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Три человека пострадали при столкновении катера с буем в акватории Владивостока: мужчины возвращались с рыбалки, у берега в районе Улисса водитель плавсредства не заметил буй и врезался в него, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime. Стоит отметить, буй не подсвечивался в темное время суток. В результате происшествия пострадали трое. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

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