Три человека пострадали при столкновении катера с буем в акватории Владивостока: мужчины возвращались с рыбалки, у берега в районе Улисса водитель плавсредства не заметил буй и врезался в него, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vlcrime. Стоит отметить, буй не подсвечивался в темное время суток. В результате происшествия пострадали трое. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.
Морская прогулка плохо кончилась во Владивостоке
Три человека пострадали при столкновении катера с буемВладивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.
Похожие новости
13:21, 15 октября 2017 Во Владивостоке задерживается вылет самолета в Лос-Анжелес
Отправление "боинга" отложено более чем на час
12:51, 15 октября 2017 Приморцу грозит 10 лет за наркотический опт
В полицию поступила информация о гражданине с марихуаной
12:11, 15 октября 2017 Приморец рискует сесть за причинение травм сотруднику ДПС
Инцидент произошел в Артеме; полицейский обратился за медпомощью
11:02, 15 октября 2017 Необычное ДТП произошло во Владивостоке
Водителя легковушки на парковке супермаркета ждал неприятный сюрприз
10:07, 15 октября 2017 Очевидцы: В утреннем пожаре во Владивостоке пострадал младенец
Как оказалось, горели покрышки, которые поджег "страждущий" алкоголик
09:46, 15 октября 2017 Пьяный водитель "крузака" устроил во Владивостоке лобовое ДТП
В аварии на Лесной пострадал ребенок и двое взрослых
01:17, 15 октября 2017 Школьницу трижды за час изнасиловали по дороге из клуба
Инцидент, произошедший в Лондоне, попал на камеры видеонаблюдения