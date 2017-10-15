Во Владивостоке задерживается вылет самолета в Лос-Анжелес

Отправление "боинга" отложено более чем на час

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке более чем на час задерживается отправление самолета рейса RU-743 Владивосток - Лос-Анжелес авиакомпании ЭйрБриджКарго: вместо расчетных 13:05 Boeing, как предполагается, вылетит в 14:20, сообщает РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта Владивостока. О причинах задержки рейса не сообщается.