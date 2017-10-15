Приморцу грозит 10 лет за наркотический опт

В полицию поступила информация о гражданине с марихуаной

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники ГАИ города Уссурийск Приморского края получили информацию о том, что в салоне автомобиля Тойота Камри, направляющегося из села Новоникольск, находится наркотик, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя города Спасск-Дальний, ехавшего в автомобиле в качестве пассажира. У задержанного изъяли вещество растительного происхождения, которое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертизой установлено, что в предоставленной ёмкости находится смесь табака и масла каннабиса общим весом свыше 61 грамма, что квалифицируется как крупный размер.

В следственном подразделении возбуждено дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до десяти лет.