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Приморец рискует сесть за причинение травм сотруднику ДПС

Инцидент произошел в Артеме; полицейский обратился за медпомощью
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники роты ДПС по городу Артему Приморского края обратили внимание на водителя мопеда Хонда: передвигаясь по проезжей части дороги, его ТС виляло из стороны в сторону, а сам водитель был без шлема, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Полицейские приняли решение об остановке транспортного средства. Водитель мопеда остановился. Однако, когда инспектор ДПС потребовал предъявить документы, мужчина попытался скрыться.

Сотрудник полиции предпринял попытку задержать правонарушителя, зацепившись за багажник мопеда. В это время водитель, нажав на педаль газа, прибавил скорость. В результате полицейскому причинены телесные повреждения.

Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Установлено, что 33-летний местный житель управлял транспортным средством, не имея водительских прав.

Медицинское освидетельствование наличие алкоголя в его крови не обнаружило.

Сотрудник полиции обратился за медицинской помощью в больницу.

Возбуждено дело по статье 318 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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