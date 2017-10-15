Андрей Тарасенко застройщикам: Не бойтесь выходить к людям

Глава региона обсудил проблему долевых долгостроев Приморья с застройщиками

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провёл совещание по ситуации на рынке долевого строительства в регионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как доложил вице-губернатор Эдуард Портнов, сейчас в регионе 55 застройщиков возводят 81 объект с использованием средств граждан на условиях долевого участия. Большинство зданий успешно строится и сдаётся, однако есть и ряд проблемных объектов, в том числе строящихся в рамках государственной программы «Жильё для российской семьи» (ЖРС).

Так, практически прекратилось строительство микрорайона «Д» в Снеговой Пади, где заключено 623 договора долевого участия по программе ЖРС. Здесь, по словам директора департамента градостроительства Максима Веденёва, «было совершено много ошибок на начальном этапе строительства».

К микрорайону до сих пор не проведены сети водоснабжения, так как тянувшая их компания «Дальспецстрой» обанкротилась. Из-за нехватки финансовых ресурсов заморожено строительство домов, не хватает средств на подключение к электро- и теплосетям. Ситуация осложняется серией уголовных дел против подрядчиков и должностных лиц «Примкрайстроя».

Чтобы исправить положение, КППК «Примкрайстрой» планирует привлечь средства и увеличить объёмы коммерческого жилья в микрорайоне, за счёт продажи которого будет финансироваться строительство недорогих квартир по программе ЖРС.

Ещё один долгострой по объекту программы ЖРС – комплекс «Солнечная долина» в Трудовом. Помимо жилья по госпрограмме подрядчик – компания «Стройинвест», возводит и коммерческое жильё. Помимо жилого комплекса в Трудовом, компания строит несколько домов на условиях долевого строительства в Артёме. В настоящее время все стройки остановлены, в контролирующие органы поступают обращения от граждан.

Андрей Тарасенко подробно заслушал информацию по каждому жилому дому – долгострою. Это дома по адресу: Кипарисовая 2 и 26, Славянская, 17, Грибоедова 46, Лесная, 1, Зейская, 12.

«Ситуация сложная, но нужно работать. Возможно, на масштабные стройки, касающиеся программы ЖРС, мы пригласим крупные российские компании», – подчеркнул врио Губернатора.

Андрей Тарасенко рекомендовал застройщиками больше разговаривать с людьми.

«Все бизнес-процессы должны быть понятны и прозрачны. В крае делается большая работа по оказанию помощи обманутым дольщикам, но люди не всегда её видят. Если возникают сложности – не бойтесь выходить к людям, разъяснять, предлагать варианты решения проблем, иначе может начаться паника. Вот сегодня во Владивостоке обманутые дольщики собрались на митинг – езжайте и разговаривайте с людьми», – поручил глава края застройщикам и чиновникам краевой администрации.

Напомним, накануне Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал сразу пять документов, касающихся обеспечения прав граждан, которые участвуют в долевом строительстве.

Это постановление о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Задача этой компании – сформировать компенсационный фонд за счёт обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства.

Устанавливаются требования к банкам, в которых размещаются деньги компенсационного фонда.

Определён порядок возмещения денег пострадавшим дольщикам.

Утверждены правила, по которым Фонд защиты дольщиков будет финансировать завершение строительства недостроенных домов.

Кроме того, сформирован наблюдательный совет фонда. В него вошли представители Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы. Председателем наблюдательного совета будет Руководитель Аппарата Правительства, вице-премьер Сергей Приходько.

Таким образом, обеспечением и защитой прав участников долевого строительства теперь будут заниматься на федеральном уровне.

Напомним, за последние годы в Приморье при участии Администрации края сдано 10 долгостроев. На данный момент в краевом реестре так называемых обманутых дольщиков числится 118 человек.