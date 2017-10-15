Массовая отмена междугородных рейсов произошла во Владивостоке

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Одиннадцать автобусных междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 15октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Отменены следующие рейсы: