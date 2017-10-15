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Общество

Массовая отмена междугородных рейсов произошла во Владивостоке

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Одиннадцать автобусных междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 15октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Отменены следующие рейсы:

502 Владивосток - Спасск 07:50
501 Владивосток - Уссурийск 09:25
520 Владивосток - Арсеньев 09:30
522 Владивосток - Покровка 10:10
505 Владивосток - Фокино 10:25
527 Владивосток - Черниговка 11:10
534 Владивосток - Сибирцево 11:37
522 Владивосток - Покровка 13:30
504 Владивосток - Большой Камень 15:55
545 Владивосток - Михайловка 15:55
513 Владивосток - Партизанск 18:15
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