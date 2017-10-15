Массовая отмена междугородных рейсов произошла во Владивостоке

Одиннадцать автобусных междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 15октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал. Отменены следующие рейсы:
|502
|Владивосток - Спасск
|07:50
|501
|Владивосток - Уссурийск
|09:25
|520
|Владивосток - Арсеньев
|09:30
|522
|Владивосток - Покровка
|10:10
|505
|Владивосток - Фокино
|10:25
|527
|Владивосток - Черниговка
|11:10
|534
|Владивосток - Сибирцево
|11:37
|522
|Владивосток - Покровка
|13:30
|504
|Владивосток - Большой Камень
|15:55
|545
|Владивосток - Михайловка
|15:55
|513
|Владивосток - Партизанск
|18:15