Водителя легковушки на парковке супермаркета ждал неприятный сюрприз

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Необычное ДТП произошло во Владивостоке в районе дома №6 по улице Ватутина: кран сорвался с тормозов и сбил столбики на парковке супермаркета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Кирпичные сооружения упали на припаркованный автомобиль. Водителя легковушки, на парковке супермаркета чуть позднее ждал неприятный сюрприз.



