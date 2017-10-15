Необычное ДТП произошло во Владивостоке в районе дома №6 по улице Ватутина: кран сорвался с тормозов и сбил столбики на парковке супермаркета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Кирпичные сооружения упали на припаркованный автомобиль. Водителя легковушки, на парковке супермаркета чуть позднее ждал неприятный сюрприз.
Необычное ДТП произошло во Владивостоке
Водителя легковушки на парковке супермаркета ждал неприятный сюрпризВладивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.
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