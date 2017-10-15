Очевидцы: В утреннем пожаре во Владивостоке пострадал младенец

Как оказалось, горели покрышки, которые поджег "страждущий" алкоголик

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

В утреннем пожаре во Владивостоке на улице Чапаева,24 пострадал грудной младенец: ребенок чуть старше 2 месяцев был госпитализирован в токсикологическое отделение с отравлением, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. Выяснилось, что в подъезде на цокольном этаже горели пять покрышек, которые, по предварительным данным, поджег алкоголик, которого не пустили к себе собутыльники. Впрочем, мужчина и сам получил острое отравление продуктами горения резины: его откачивали во дворе дома.

Необходимо отметить, что предполагаемый поджигатель попадал на камеры видеонаблюдения и в других местах поджогов в домах на улицах Чапаева и Чкалова.