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Пьяный водитель "крузака" устроил во Владивостоке лобовое ДТП

В аварии на Лесной пострадал ребенок и двое взрослых
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Водитель "крузака" устроил во Владивостоке лобовое ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. По свидетельствам очевидцев, в момент аварии, которая произошла утром на улице Лесной, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 был нетрезв. Пострадали трое: находившийся в автомобиле Toyota Highlander ребенок и два человека из Land Cruiser. 

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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