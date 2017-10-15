В аварии на Лесной пострадал ребенок и двое взрослых

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Водитель "крузака" устроил во Владивостоке лобовое ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС-Контроль. По свидетельствам очевидцев, в момент аварии, которая произошла утром на улице Лесной, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 был нетрезв. Пострадали трое: находившийся в автомобиле Toyota Highlander ребенок и два человека из Land Cruiser.

Детали ДТП выясняются.

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