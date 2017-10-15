Синоптики обещают Приморью хорошую погоду

Сегодня в регионе - "золотая" осень, без дождей и снега

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +2...+14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +11…+13°С. Температура воды в Амурском заливе +12°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +12…+14 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура +11…+13°С.