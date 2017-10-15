Синоптики обещают Приморью хорошую погоду 09:21, 15 октября Синоптики обещают Приморью хорошую погоду
Обманутые дольщики вышли на очередной митинг во Владивостоке 09:03, 15 октября Обманутые дольщики вышли на очередной митинг во Владивостоке
Гороскоп на 15 октября 07:00, 15 октября Гороскоп на 15 октября
Новостная лента
Октябрь, 15 воскресенье
09:37
Приморский мэр отбирает землю у граждан? Эксклюзив
09:21
Синоптики обещают Приморью хорошую погоду
09:03
Обманутые дольщики вышли на очередной митинг во Владивостоке
08:19
Йеллоустоун угрожает извержением в ближайшие месяцы
07:00
Гороскоп на 15 октября
06:23
Людей на Землю завезли инопланетяне, - ученый
05:23
На острове Русский пройдет экологический субботник
04:24
На владивостокском «Спецзаводе № 1» запустили в работу новые очистные фильтры
03:09
Стало известно, что убивает европейцев
02:12
В Испании обнаружено эффективное средство для похудения
01:17
Школьницу трижды за час изнасиловали по дороге из клуба Видео
00:31
В Приморье пройдет чемпионат «Абилимпикс»
Октябрь, 14 суббота
23:15
Пропавший весной в Приморье тигр оказался живым
22:12
Во Владивостоке встретили военные корабли Японии
21:02
​Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ»
20:27
Приморцам предлагают поучаствовать в необычном флеш-мобе
19:14
Опубликован ТОП самых интересных событий Приморья-2018
18:07
Приморские подростки осваивают ПДД
17:27
Андрей Тарасенко обещал поддержку спорту региона
17:11
Лучших гонщиков России наградили в Приморье
16:39
Осенний призыв-2017: Как президент России губернаторов менял Фото
16:07
«Горячая линия» по отсутствию отопления открыта в Приморье
15:34
Приморская автоледи показала «мастерство парковки»
15:02
В Приморье директор фирмы обманул муниципалитет
14:33
Ученые впервые рассмотрели противоположную сторону Млечного Пути
14:07
Ушлые приморцы несколько раз продали одно и то же авто сибирякам
13:29
Приморские студенты отправились на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
13:04
За сутки в Приморье потушено еще 17 лесных пожаров
12:34
Приморские дорожники отчитались перед главой региона
12:03
Житель Владивостока неделю крал гаджеты в магазине
11:34
Во Владивостоке на 8,5 часов задерживается самолет в Благовещенск
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Обманутые дольщики вышли на очередной митинг во Владивостоке

Многие из них 10 лет живут "под голубым небом"
Фото: Маргарита Рябикова,РИА VladNews Фото: Маргарита Рябикова,РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 14 октября, в 11.00 на территории Приморского краевого Дома молодёжи прошёл очередной митинг обманутых дольщиков Владивостока и Артема. Многие из них уже на протяжении 10 лет живут "под открытым небом" и не могут получить ответа на вопрос, когда будет достроен их дом, сообщает РИА VladNews.

Cтоит отметить, что это уже пятый по счету митинг, который организовывают обманутые дольщики в этом году. Первый из них прошел 6 мая на Привокзальной площади Владивостока.

Сегодня участие в мероприятии приняли обманутые дольщики с недостроев по адресу Кипарисовая, 2 и 26, Пихтовая,35, Партизанский проспект, 52, жители комплекса Снеговая падь «Корпус Д». К ним же присоединились и обманутые дольщики с Артема и поселка Трудовое.

Требования у участников митинга не изменились: они хотят получить ответ на вопрос, когда именно будет достроен дом, и все дольщики смогут поселиться в свои собственные квартиры.

«Наш дом заселен. Мало того, заселили даже тех, у кого нет «крыши над головой». Там живут люди, но надо посмотреть, в каких условиях они живут: все течет, все капает. У нас нет никакой коммуникации, электричество временное, нет отопления. А что делать? Другой возможности и нет. Люди заплатили деньги за то, чтобы иметь право жить в этом доме. И средств на съемное жилье у них нет. Более того, сейчас ещё и выясняется, что у некоторых жилых помещений в доме- два или три хозяина сразу», - рассказала представитель от дома по адресу Пихтовая,35.

В рамках митинга любой желающий смог рассказать о проблемах своего "многострадального" недостроя. И каждый из выступавших в своих высказываниях обращался к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко с просьбой взять проблему обманутых дольщиков Владивостока под свой личный контроль.

«Как мы только не просим, что мы уже не делали. Но «воз и ныне там». Ситуация с нашим домом ужасна. Мы находимся в банкротстве. А почему мы там оказались? А потому что предыдущий вице-губернатор Приморья Олег Ежов нас отправил в "банкроты", пообещав лично решить проблему. Но, к сожалению, когда мы всё это инициировали, провели экспертизу дома, то оказалось, что дом и вовсе разобрать надо. А что делать со всеми этими людьми, чьи квартиры разберут? А кто заново построит? Непонятно. И, тем более, большая проблема возникла с тем, что дольщиками мы не являемся, потому что наши договора долевого участия не зафиксированы должным образом. И это также произошло по вине застройщика, который сейчас находится в местах лишения свободы. Я с мольбами и просьбами обращаюсь к нашему новому врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко, чтобы он обратил на нас внимание, пригласил к себе на встречу. Нам важно знать его личное мнение по этой проблеме, важно понимать, будут ли их решать. Или мы опять соберемся с этими плакатами, которые позорят нашу страну», -сообщила представитель недостроя по адресу Кипарисовая,26.

Однако Андрея Тарасенко уже известили о проблеме обманутых дольщиков. Об этом на мероприятии сообщил врио главы Владивостока Константин Межонов.

«Прозвучало много пожеланий о том, чтобы врио губернатора края Андрей Тарасенко вас услышал. И он вас услышал. В субботу, 14 октября, с самого утра было проведено совещание, куда пригласили всех застройщиков, все заинтересованные организации для того, чтобы начать решать проблему. И она будет решена. Те проблемы, которые прозвучали в рамках митинга, также будут переданы Андрею Тарасенко. Также Администрация города готова подключиться к решению данного вопроса», - сообщил врио главы города Константин Межонов.

По окончании митинга была составлена резолюция, где участники сообщили, что намерены отправить обращение на имя Президента РФ Владимира Путина с просьбой решить проблему обманутых дольщиков края и выделить средства на дальнейшие строительные работы в недостроях.

Похожие новости
Йеллоустоун угрожает извержением в ближайшие месяцы
08:19, 15 октября 2017 Йеллоустоун угрожает извержением в ближайшие месяцы

Ученые из Аризоны пришли к неутешительным выводам

Гороскоп на 15 октября
07:00, 15 октября 2017 Гороскоп на 15 октября

Сегодня страсть может вспыхнуть в любой момент

На острове Русский пройдет экологический субботник
05:23, 15 октября 2017 На острове Русский пройдет экологический субботник

Местом сбора участников субботника станет побережье бухты Мелководная

На владивостокском «Спецзаводе № 1» запустили в работу новые очистные фильтры
04:24, 15 октября 2017 На владивостокском «Спецзаводе № 1» запустили в работу новые очистные фильтры

Установка и работа в тестовом режиме успешно завершены

В Приморье пройдет чемпионат «Абилимпикс»
00:31, 15 октября 2017 В Приморье пройдет чемпионат «Абилимпикс»

Соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья состоятся в конце месяца в Уссурийске

Пропавший весной в Приморье тигр оказался живым
23:15, 14 октября 2017 Пропавший весной в Приморье тигр оказался живым

Артем, тигр с ошейником, встретился людям в Дальнереченском районе

​Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ»
21:02, 14 октября 2017 ​Известный бизнес-коуч с мировым именем впервые прилетит во Владивосток на Форум «РОСТ»

Иван Маурах прилетит в приморскую столицу 3-4 ноября