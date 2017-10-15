Обманутые дольщики вышли на очередной митинг во Владивостоке

Многие из них 10 лет живут "под голубым небом"

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 14 октября, в 11.00 на территории Приморского краевого Дома молодёжи прошёл очередной митинг обманутых дольщиков Владивостока и Артема. Многие из них уже на протяжении 10 лет живут "под открытым небом" и не могут получить ответа на вопрос, когда будет достроен их дом, сообщает РИА VladNews.

Cтоит отметить, что это уже пятый по счету митинг, который организовывают обманутые дольщики в этом году. Первый из них прошел 6 мая на Привокзальной площади Владивостока.

Сегодня участие в мероприятии приняли обманутые дольщики с недостроев по адресу Кипарисовая, 2 и 26, Пихтовая,35, Партизанский проспект, 52, жители комплекса Снеговая падь «Корпус Д». К ним же присоединились и обманутые дольщики с Артема и поселка Трудовое.

Требования у участников митинга не изменились: они хотят получить ответ на вопрос, когда именно будет достроен дом, и все дольщики смогут поселиться в свои собственные квартиры.

«Наш дом заселен. Мало того, заселили даже тех, у кого нет «крыши над головой». Там живут люди, но надо посмотреть, в каких условиях они живут: все течет, все капает. У нас нет никакой коммуникации, электричество временное, нет отопления. А что делать? Другой возможности и нет. Люди заплатили деньги за то, чтобы иметь право жить в этом доме. И средств на съемное жилье у них нет. Более того, сейчас ещё и выясняется, что у некоторых жилых помещений в доме- два или три хозяина сразу», - рассказала представитель от дома по адресу Пихтовая,35.

В рамках митинга любой желающий смог рассказать о проблемах своего "многострадального" недостроя. И каждый из выступавших в своих высказываниях обращался к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко с просьбой взять проблему обманутых дольщиков Владивостока под свой личный контроль.

«Как мы только не просим, что мы уже не делали. Но «воз и ныне там». Ситуация с нашим домом ужасна. Мы находимся в банкротстве. А почему мы там оказались? А потому что предыдущий вице-губернатор Приморья Олег Ежов нас отправил в "банкроты", пообещав лично решить проблему. Но, к сожалению, когда мы всё это инициировали, провели экспертизу дома, то оказалось, что дом и вовсе разобрать надо. А что делать со всеми этими людьми, чьи квартиры разберут? А кто заново построит? Непонятно. И, тем более, большая проблема возникла с тем, что дольщиками мы не являемся, потому что наши договора долевого участия не зафиксированы должным образом. И это также произошло по вине застройщика, который сейчас находится в местах лишения свободы. Я с мольбами и просьбами обращаюсь к нашему новому врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко, чтобы он обратил на нас внимание, пригласил к себе на встречу. Нам важно знать его личное мнение по этой проблеме, важно понимать, будут ли их решать. Или мы опять соберемся с этими плакатами, которые позорят нашу страну», -сообщила представитель недостроя по адресу Кипарисовая,26.

Однако Андрея Тарасенко уже известили о проблеме обманутых дольщиков. Об этом на мероприятии сообщил врио главы Владивостока Константин Межонов.

«Прозвучало много пожеланий о том, чтобы врио губернатора края Андрей Тарасенко вас услышал. И он вас услышал. В субботу, 14 октября, с самого утра было проведено совещание, куда пригласили всех застройщиков, все заинтересованные организации для того, чтобы начать решать проблему. И она будет решена. Те проблемы, которые прозвучали в рамках митинга, также будут переданы Андрею Тарасенко. Также Администрация города готова подключиться к решению данного вопроса», - сообщил врио главы города Константин Межонов.

По окончании митинга была составлена резолюция, где участники сообщили, что намерены отправить обращение на имя Президента РФ Владимира Путина с просьбой решить проблему обманутых дольщиков края и выделить средства на дальнейшие строительные работы в недостроях.