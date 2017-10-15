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Людей на Землю завезли инопланетяне, - ученый

Альфред «Эл» Уорден в свое время 75 раз облетел Луну
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Первые люди были завезены на Землю инопланетными существами, которые уже тогда имели развитые технологии. Такое сенсационное заявление сделал известный астронавт «Аполлон-15» Альфред «Эл» Уорден, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Таким образом, ученый-астронавт, которые 75 раз облетел Луну, высказался на тему происхождения человечества, выступая на британском шоу. 

Уорден также уверен в том, что в космосе существуют десятки цивилизаций, однако установить с ними контакт будет возможно только тогда, когда люди смогут преодолевать большие расстояния. 
Иными словами, астронавт полагает, планета Земля – это колония инопланетных существ. 

Ученый также отметил что древние цивилизации развивали технологии чрезвычайно быстрыми темпами, на что земляне не способны. При этом он предположил, что человечество не идет по пути прогресса, а, напротив, деградирует. 

Заметим, что на сегодняшний день существует тысячи гипотез, касающихся происхождения человека. Примечательно то, многие считают самой абсурдной ту гипотезу, согласно которой человек был переселен на Землю из другого космического тела.

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