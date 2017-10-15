Йеллоустоун угрожает извержением в ближайшие месяцы

Ученые из Аризоны пришли к неутешительным выводам

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Ученые рассказали, когда ожидать следующего извержения вулкана Йеллоустоун, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Научные сотрудники Университета штата Аризона сделали неутешительные прогнозы, после чего пользователи Сети начали делать ставки на взрыв Йеллоустоуна в течение нескольких месяцев.

Отметим, что ученые из Аризоны получили подтверждение тому, что в этой области проходят живые процессы, готовые превратить Землю в груду пепла. Взрыв вулкана просто погрузит планету в вулканическую зиму.