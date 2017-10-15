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Стало известно, что убивает европейцев

Как оказалось, людей убивает местный воздух
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Научные сотрудники Европейского агентства по окружающей среде (ЕЕА) в Копенгагене назвали причину преждевременной смерти сотен тысяч людей, проживающих в Европе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как оказалось, причиной более 500 тыс. смертей является загрязнение воздуха. Эксперты пояснили, что неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается в 41 стране. Постепенно уровень загрязнения воздуха снижается, но смертность по-прежнему на высоком уровне. Согласно данным ЕЕА, находящиеся в воздухе мелкодисперсные частицы легко проникают в легкие или кровеносную систему человека, что вызывает преждевременную смерть. Специалисты агентства уточнили, что такому воздействию ультрадисперсных частиц подвергается примерно 82% европейцев.

Также, по их словам, в перечне загрязнителей воздуха находятся двуокись азота и наземный озон.

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