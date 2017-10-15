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Общество

В Приморье пройдет чемпионат «Абилимпикс»

Соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья состоятся в конце месяца в Уссурийске
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Второй региональный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Приморском крае 26 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Как сообщили в департаменте образования и науки, в рамках мероприятия пройдут соревнования среди студентов по компетенциям: поварское дело, слесарное дело, сухое строительство и штукатурные работы, мебельщик. Школьники будут соревноваться в художественном вышивании.

«Региональный чемпионат помогает профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда», – отметили специалисты.

Чемпионат пройдет на базе краевого Автомобильно-технического колледжа в Уссурийске. Здесь же для всех желающих будет открыта выставка творческих работ, мастер-классы, практикумы, ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Справочно: Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» работает на базе Российского государственного социального университета. Центр отвечает за организацию конкурсов профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья международного движения Abilympics International.

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