Во Владивостоке встретили военные корабли Японии

Неофициальный визит японской стороны продлится пять дней

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Сегодня в главную базу Тихоокеанского флота - город Владивосток - с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Морских сил самообороны Японии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ. На 33-м причале Корабельной набережной города прошла торжественная церемония встречи эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» МССО Японии.

На церемонии встречи с приветственной речью выступили командующий приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга и командир отряда кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ. Также на мероприятии присутствовали представители командования ТОФ, дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула с оркестром штаба ТОФ. По старой русской традиции, гостей встречали с хлебом и солью.

Визит кораблей МССО Японии продлится пять дней. В этот период для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. В последний раз корабли МССО Японии заходили во Владивосток в 2014 году.