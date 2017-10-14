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Общество

Пропавший весной в Приморье тигр оказался живым

Артем, тигр с ошейником, встретился людям в Дальнереченском районе
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

На днях в департамент охотничьего надзора Приморского края поступило сообщение от сотрудников геологической базы, которая располагается в Дальнереченском районе у реки Малиновки, о том, что неподалеку бродит тигр с ошейником, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО "Амурский тигр".

Очевидцы даже сняли полосатого «соседа» на видеорегистратор. Изучив видео, специалисты по полоскам на шкуре установили, что незнакомец – это тигр по кличке Артем. 2 апреля 2017 года в 12 часов поступил последний сигнал с GPS-модуля ошейника тигра. После чего устройство перестало подавать информацию о передвижении Артема. Выехавшая на место группа охотнадзора установила, что в данном месте Артём полакомился кабаном, а потом бесследно исчез.

«Прямых свидетельств того, что тигра убили, не было, но близость дороги к последней точки и прошлое тигра, оставляли право на версию о гибели тигра от руки браконьера. Специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций не оставляли попыток найти тигра или информацию о его судьбе, но все было тщетно. Как оказалось, поиски условного трупа тигра и были обречены на неудачу, ведь хищник оказался живым и невредимым! Используемая нами модель ошейника достаточно надежна, к примеру, сейчас такие ошейники на тиграх Филиппа и Владик. А такой же ошейник погибшего Упорного всё ещё работает. Судя по видео, ошейник находится в правильном положении и не имеет видимых повреждений, тем не менее, исключить, что работа ошейника прекратилась в результате разрушения отдельных элементов мы не можем. Наш опыт и опыт коллег свидетельствует, что при схватке с кабаном такое случается, но это предположение. Сейчас задача выставить «поле» фотоловушек, определить новый участок обитания Артёма и усилить его охрану», - комментирует директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев

На место, указанное очевидцем, выехали специалисты оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком департамента охотнадзора Приморского края.

«Изучили следы тигра, которые там присутствуют, опросили людей, которые, с их слов, видели тигра в том районе и пришли к выводу, что хищник обитает в одном месте уже месяца два точно. Этот район мы взяли на контроль, будем отслеживать ситуацию», - комментирует директор департамента охотничьего надзора Приморского края Дмитрий Панкратов.

Возможно, тигр Артём наконец-то нашел себе дом, но это лишь предположения, которые еще предстоит подтвердить специалистам.

«Судя по всему тигр чувствует себя хорошо. По видео видно, что он достаточно упитан. Радует и то, что он не вступал в конфликт с человеком, - комментирует директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. – Нам также удалось поймать сигнал с радиомодуля ошейника Артёма, но это удается сделать лишь на коротких расстояниях. Сейчас, будем наблюдать за тигром, ждем первого снега, тогда, по следам, его можно легко выследить».

Напомним, что год назад в пригороде Артема сотрудниками охотничьего надзора, Центра «Амурский тигр» и Всемирного фонда дикой природы был отловлен и помещен в центр реабилитации тигр, который впоследствии получил кличку Артем. Хищник был изъят из дикой природы за то, что напал на сельскохозяйственное животное. Осмотр тигра показал, что это взрослый самец, примерно 4-5 лет и весом более 170 кг. Анализы, взятые у животного, свидетельствовали о том, что он здоров и специалисты приняли решение о выпуске хищника на территорию, отдаленную от людей и населенную достаточным количеством копытных животных, а именно в охотничье хозяйство «Тигровое», недалеко от Уссурийского заповедника. Перед выпуском Артём, благодаря Центру «Амурский тигр», был оснащён современным ошейником с GPS модулем, с помощью которого специалисты отслеживали его передвижения, но полгода назад данные с устройства перестали поступать.

«Для нас это радостное событие, что тигр все-таки появился. Конечно, были опасения, что хищник мог попасть под выстрел и погибнуть. Но сейчас эти опасения отброшены. Учитывая то, что тигр обнаружен недалеко от места, где ошейник прекратил свою работу, есть вероятность, что в том районе он и обосновался. И это хороший признак, потому что тигры-самцы, как показывают наши исследования, очень непостоянны и могут перемещаться на очень значительные расстояния от места выпуска», - комментирует руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Павел Фоменко.

Тигр Артём, как отмечают эксперты, ведет себя достаточно стандартно. Однако наблюдение за хищником продолжается.

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