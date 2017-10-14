В Испании обнаружено эффективное средство для похудения

Дело оказалось в белках и жирах

Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

Специалисты Национального центра исследований сердечно-сосудистых заболеваний Карла III обнаружили белок, который может стать действующим компонентом медицинских препаратов, предназначенных для лечения ожирения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты проанализировали образцы жировой ткани у людей, страдающих от избыточного веса, и установили, что в них содержится неестественное количество белка протеинкиназы MKK6, который затрудняет превращение белого жира в бурый.

Белая жировая ткань хранит в себе резерв лишних калорий, а ее накопление приводит к ожирению. А вот бурую ткань ученые называют "правильным жиром", который регулярно сгорает.

Отметим, что в эксперименте, проводимом на грызунах, исследователи доказали, что у тех мышей, которые не имели MKK6, было больше бурого жира, поэтому они не страдали от ожирения.