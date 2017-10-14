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Школьницу трижды за час изнасиловали по дороге из клуба

Инцидент, произошедший в Лондоне, попал на камеры видеонаблюдения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 15 октября , РИА Vladnews.

В Лондоне в течение одного часа 17-летнюю школьницу три раза изнасиловали на улице, когда она возвращалась домой из ночного клуба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Следует уточнить, что данный инцидент произошел в ночь на 30 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Кроме того, появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы двое подозреваемых.

Известно, что первое нападение произошло в 23:55 29 сентября. На камеры видеонаблюдения попал момент, когда мужчина в темной одежде тащил девушку по улице и насильно завел ее в помещение. Чуть позже на месте происшествия нашли часть ее одежды.

Вскоре после этого на видео попал уже другой злоумышленник, который преследовал школьницу. Он догнал ее и, по всей видимости, предложил проводить, так как какое-то время они шли вместе. Затем мужчина изнасиловал девушку и скрылся с места преступления. На видео можно увидеть, как жертва продолжает идти по улице одна в растрепанной одежде.

Буквально через несколько минут на той же улице на школьницу вновь напали двое или трое мужчин.

В конце концов лежащую на земле девушку заметил прохожий и вызвал полицию. В настоящий момент полиция ищет виновных.

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