Андрей Тарасенко обещал поддержку спорту региона

Но при этом он напомнил, что матчи должны быть такими, чтобы зрители не расстраивались

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с руководителями спортивных клубов и федераций края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

На встречу к Андрею Тарасенко пришли руководители футбольного и хоккейного клубов «Луч-энергия» и «Адмирал», спидвейного клуба «Восток», федерации парусного спорта Приморья, бадминтонного, баскетбольного и волейбольного клубов, а также клуба по хоккею с мячом «Восток».

Они доложили врио главы региона о достижениях и проблемах спортивных клубов и федераций Приморья.

Так, исполнительный директор футбольного клуба «Луч-Энергия» Александр Голубчиков рассказал, что в данный момент клуб находится в сложном финансовом положении клуба, назвав сумму долгов в 248 миллионов рублей. Также у клуба есть сложности и с тренировочной базой, и с содержанием стадиона «Динамо». Основная причина такого положения, по словам Александра Голубчикова, отказ титульного спонсора от финансирования клуба.

«Несмотря на трудности клуб находится на хороших позициях, развиваем детский спорт, девять наших воспитанников играют в команде», – озвучил он.

Андрей Тарасенко отметил, что важно не только сохранить команду, но и удержать позиции клуба.

«Ваша задача – не ухудшить результат, не «опуститься», – отметил врио главы региона.

Аналогичные проблемы и у хоккейного клуба «Адмирал», но несмотря на них, матчи команды по-прежнему являются одними из самых зрелищных на Дальнем Востоке.

«Вы должны играть так, чтобы болельщикам было интересно, чтобы это был праздник, люди отдыхали. Это важно и для спонсоров – ну кто захочет вкладывать деньги, если отдачи никакой нет?» – акцентировал Андрей Тарасенко.

Врио главы региона поделился с участниками встречи, что еще в период работы в Росморпорте помогал команде по хоккею с мячом в Мурманске, в итоге команда была лидером.

«Помогали команде, находили спонсоров, но и спрос был с команды особый, ребята выкладывались, победа была праздником для всего города, это особая атмосфера, которая объединяла людей», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Рассказывая о жизни спидвейного клуба «Восток» генеральный директор Константин Цыбулин отметил, что команда клуба полностью состоит из приморских ребят и занимает первое место среди дальневосточных команд. Также в детской школе клуба занимается 59 детей. Среди сложностей Константин Цыбулин назвал отсутствие во Владивостоке трассы для мотокросса и ремонт стадиона «Авангард».

Президент Приморской краевой общественной организации «Федерация парусного спорта» Михаил Ермаков сообщил Андрею Тарасенко о том, что в ежегодно в крае проводится более 50 парусных мероприятий, в том числе и международного уровня. Одной из самых крупных и зрелищных регат – Кубку залива Петра Великого уже 15 лет.

«В Приморье действует четыре яхт-клуба, в котором занимаются около 250 детей, многие из них стали чемпионами России и мира», – отметил Михаил Ермаков.

Президент бадминтонного спортивного клуба «Приморье» Сергей Баев поднял вопрос о достройки второй очереди спортивного комплекса «Олимпиец».

Общая проблема, которую обозначили все лидеры спортивных организаций Приморья, высокая стоимость перелётов спортсменов на соревнования и сборы, особенно в летний период.

Андрей Тарасенко заявил, что администрация Приморья будет поддерживать все спортивные организации региона, особенно детские.

«Детские спортивные школы, которые существуют при клубах и в итоге содержатся по остаточному принципу на субсидии из края, необходимо финансировать отдельно», – отметил врио губернатора, поручив вице-губернатору Павлу Серебрякову проработать механизм финансирования.

Ещё одно поручение Павлу Серебрякову врио губернатора дал после того, как директор клуба по хоккею с мячом из Арсеньева «Восток» Валерий Лежнин сообщил, что на городских стадионах нет освещения и машина для заливки катков выработала весь ресурс.

«Наши матчи проходят в вечернее время, главные наши болельщики - это рабочие арсеньевских заводов, но из-за того, что стадионы не имеют нормального освещения, нет той зрелищности, эффекта. Да и сама заливка стадиона становится проблемной – машина уже практически пришла в негодность», – уточнил директор клуба.

Врио губернатора Приморья поручил своему заместителю решить этот вопрос.

«Ну какой хоккей на темных трибунах? Да и на льду, который непонятно, как и чем залит», – прокомментировал Андрей Тарасенко.

В завершении встречи Андрей Тарасенко также сообщил, что готов помогать развитию спорта в крае, в том числе и с привлечением титульных спонсоров для поддержки спортивных клубов и федераций. Однако и самому спортивному сообществу необходимо прилагать максимум усилий.

«Конечно, мы будем помогать спорту, искать спонсоров, решать какие-то текущие вопросы, но и вы должны показывать результат – играть так, чтобы стадионы были полными, чтобы люди хотели идти туда и получать положительные эмоции, а не расстраиваться. В ближайшее время я встречусь и с самими спортсменами, поговорю с ними», – акцентировал врио главы региона.