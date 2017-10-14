Осенний призыв-2017: Как президент России губернаторов менял

Что общего у нынешних глав регионов с ушедшими - и в чем разница

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

За 18 дней российские губернаторы «помолодели» на 116 лет, показали расчеты Русской службы ВВС, сообщает РИА VladNews . За свой карьерный путь они «преодолели» тысячи километров по всей России.

За неполные три недели осени президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов 11 регионов.

Процесс начался 25 сентября с тогдашнего главы Самарской области Николая Меркушкина и, судя по всему, завершился в четверг, 12 октября, с уходом губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Старейший из отставленных — бывший глава Дагестана 71-летний Рамазан Абдулатипов — назвал происходящее «озеленением» губернаторского корпуса: почти все назначенные временно исполняющими обязанности (врио) губернаторов оказались моложе своих предшественников.

Одной из основных целей процесса является обновить региональные кадры в преддверии президентских выборов, намеченных на март 2018 года, говорили политологи.

Русская служба Би-би-си решила представить последнюю волну назначений в графиках и картах.

Вертикальное озеленение

Всего за осеннюю череду отставок российские губернаторы «помолодели» на 116 лет .

Средний возраст глав регионов, где прошли замены, снизился с 58 до 48 лет.

Максимальная разница в возрасте — 30 лет — оказалась между экс-губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым и занявшим его место Глебом Никитиным. Никитин родился в один год с сыном Шанцева Александром.

Как правило, руководители были заметно старше назначенных на их место врио губернаторов. В большинстве рассмотренных регионов новому управленцу предстоит участвовать в выборах, чтобы избавиться от этой приставки.

Единственный регион, где оказалось наоборот, — Псковская область. Там на место 41-летнего Андрея Турчака пришел 42-летний Михаил Ведерников.

Впрочем, замена в этом регионе стоит особняком в нынешнем цикле отставок. Турчак ушел не в рамках общей кадровой ротации для омоложения элит, его назначили на другую работу. С 12 октября он исполняет обязанности секретаря генерального совета «Единой России», то есть занял один из ключевых постов в партии парламентского большинства.

Жизнь раскидала

Отличительной особенностью путинской системы губернаторских назначений является постоянное тасование кадров по разным регионам России. Формально в большинстве регионов губернаторов выбирают прямым голосованием, но до выборов Путин может своим указом отправить любого руководителя в отставку, и временно исполняющий обязанности до выборов также назначается Путиным. Как правило, этот же человек и выигрывает выборы.