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Россия

Осенний призыв-2017: Как президент России губернаторов менял

Что общего у нынешних глав регионов с ушедшими - и в чем разница
Фото: Кремль Фото: Кремль
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

За 18 дней российские губернаторы «помолодели» на 116 лет, показали расчеты Русской службы ВВСсообщает РИА VladNewsЗа свой карьерный путь они «преодолели» тысячи километров по всей России.

За неполные три недели осени президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов 11 регионов.

Процесс начался 25 сентября с тогдашнего главы Самарской области Николая Меркушкина и, судя по всему, завершился в четверг, 12 октября, с уходом губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Старейший из отставленных — бывший глава Дагестана 71-летний Рамазан Абдулатипов — назвал происходящее «озеленением» губернаторского корпуса: почти все назначенные временно исполняющими обязанности (врио) губернаторов оказались моложе своих предшественников.

Одной из основных целей процесса является обновить региональные кадры в преддверии президентских выборов, намеченных на март 2018 года, говорили политологи.

Русская служба Би-би-си решила представить последнюю волну назначений в графиках и картах.

Вертикальное озеленение

Всего за осеннюю череду отставок российские губернаторы «помолодели» на 116 лет.

Средний возраст глав регионов, где прошли замены, снизился с 58 до 48 лет.

Максимальная разница в возрасте — 30 лет — оказалась междуэкс-губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым и занявшим его место Глебом Никитиным. Никитин родился в один год с сыном Шанцева Александром.

Как правило, руководители были заметно старше назначенных на их место врио губернаторов. В большинстве рассмотренных регионов новому управленцу предстоит участвовать в выборах, чтобы избавиться от этой приставки.

Единственный регион, где оказалось наоборот, — Псковская область. Там на место 41-летнего Андрея Турчака пришел 42-летний Михаил Ведерников.

Впрочем, замена в этом регионе стоит особняком в нынешнем цикле отставок. Турчак ушел не в рамках общей кадровой ротации для омоложения элит, его назначили на другую работу. С 12 октября он исполняет обязанности секретаря генерального совета «Единой России», то есть занял один из ключевых постов в партии парламентского большинства.

Жизнь раскидала

Отличительной особенностью путинской системы губернаторских назначений является постоянное тасование кадров по разным регионам России. Формально в большинстве регионов губернаторов выбирают прямым голосованием, но до выборов Путин может своим указом отправить любого руководителя в отставку, и временно исполняющий обязанности до выборов также назначается Путиным. Как правило, этот же человек и выигрывает выборы.

Чаще всего чиновник не строит карьеру в своем регионе, чтобы в конечном счете занять высший властный пост на выборах, а перемещается по воле начальства с одной должности на другую.

Как следствие, некоторые будущие руководители чаще всего не знают, куда их отправит Владимир Путин, вплоть до публикации указа до назначения. Например, заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин считал, что его отправят работать в Самару, а стал врио губернатора Нижегородской области, рассказал знакомый врио губернатора (не уполномоченный общаться с прессой).

«Звонят просто и дают час на подумать, а на самом деле это час на сборы, потому что отказаться от должности нельзя. Иначе карьера будет разрушена», — описал принцип назначения один из участников тренингов для будущих кандидатов в губернаторы.

По одной из версий, это делается для того, чтобы люди, встроенные во властную вертикаль, не обрастали связями и влиянием на региональном уровне.

Показательна, например, биография Александра Цыбульского. Он родился, учился и работал в Москве, пока на 39-м году жизни не переместился с должности замглавы Минэкономразвития на пост врио губернатора Ненецкого автономного округа.

Единственный город региона Нарьян-Мар располагается за Полярным кругом и насчитывает менее 30 тысяч человек населения.

Как правило, чем старше губернатор, тем более сложный географический путь он преодолел.

Молодые, но технократы ли?

Массово назначать на должности глав регионов молодых бюрократов Путин начал еще в 2016 году: тогда же их стали называть «молодыми технократами».

В отличие от профессиональных политиков, которые должны завоевывать популярность народа, чтобы получить больше голосов на выборах, к этой когорте, как правило, относятся назначенцы с опытом работы в бюрократических структурах.

Если из 11 отставленных губернаторов, только трое были назначены на эту должность с чисто чиновничьих постов, в нынешнем призыве уже пятеро бывших чиновников.

Семь из 11 новых руководителей регионов перешли на работу с федерального уровня. Среди покинувших свою должность таких было пять.

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