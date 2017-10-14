Приморцам предлагают поучаствовать в необычном флеш-мобе

По данным Роспотребнадзора Приморья за 2016 год, из-за грязных рук в регионе возникло 70,6% множественных очагов кишечных инфекций, в которых пострадало 93 ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории края в прошлом году расценивался, как крайне неблагополучный.
За 9 месяцев текущего года эпидемиологическая ситуация расценивается, как обычная. Высокие цифры заболеваемости регистрируются по данным за 9 месяцев 2017 года кишечными инфекциями норовирусной этиологии. Особенностью этих инфекций является маленькая инфицирующая доза, поэтому такие инфекции легко передается посредством грязных рук, особенно у маленьких детей.
Через грязные руки могут распространяться также и острые респираторные инфекции. Для их профилактики также нужно избегать прикосновений грязными руками к глазам, носу и рту. Необходимо мыть руки после посещения улицы и проезда в общественном транспорте.
Мытье рук с мылом - один из самых эффективных и доступных способов предотвращения многих инфекционных заболеваний. 15 октября по инициативе ВОЗ и Генассамблеи ООН совместно с ЮНИСЕФ отмечается Всемирный день чистых рук.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предлагает всем жителям региона принять участие в акции: вымыть руки с мылом с учетом рекомендаций и в дальнейшем соблюдать эти правила.
МОЕМ РУКИ ПРАВИЛЬНО!
1. Намочите руки проточной водой.
2. Намыльте руки жидким мылом, мылом-пеной или кусковым мылом.
3. Взбейте пену и распределите ее по ладоням и их тыльным сторонам, а также пальцам.
4.Трите руки 15-20 секунд.
5. Тщательно смойте пену.
6. Осушите поверхность рук посредством полотенца либо сушилки.
КОГДА НУЖНО МЫТЬ РУКИ?
- после посещения туалета;
- перед приготовлением еды;
- перед употреблением еды;
- после прикосновения к сырому мясу и рыбе;
- после чихания или кашля;
- после прикосновения к животным;
- после посещения общественных мест и транспорта;
- после уборки;
- после ухода за больными;
- после контакта с вещами и выделениями больного.
Помните: грязные руки - это фактор передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе: дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, а так же глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и через такие поверхности, как мягкие игрушки и средства обихода.