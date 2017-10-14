Опубликован ТОП самых интересных событий Приморья-2018

Всего в регионе за год состоится более 300 культурных и спортивных мероприятий

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Что ждет жителей и гостей Приморья в течение ближайших месяцев и в следующем, 2018 году, рассказали участники пресс-конференции, состоявшейся в администрации края накануне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК

Открывая встречу, директор департамента туризма региона Константин Шестаков сообщил, что департаментом совместно с региональным Туристско-информационным центром уже сформирован и размещен на портале ТИЦ событийный календарь на следующий год.

«Он оформлен в виде красочного электронного буклета, в котором содержится информация о 39 наиболее значимых мероприятиях, запланированных к проведению с января по декабрь предстоящего года. Это сокращенная версия календаря, так называемый ТОП событий. Полная версия содержит более 300 мероприятий муниципального, краевого и международного уровней», – отметил Шестаков. Он также сообщил, что при проведении крупных событийных мероприятий средний прирост турпотока в регион по сравнению с аналогичным периодом составляет примерно 30%. По его словам, Приморье уже закрепило за собой звание событийной столицы ДФО. Наиболее значимы для развития туристской отрасли три вида мероприятий: спортивные, культурные и деловые (майс-туризм), которые и составляют основу событийного календаря.

В ходе конференции отдельное внимание было уделено тем мероприятиям, на которых жители и гости края смогут побывать уже в ближайшее время.

Так, в октябре и ноябре на Примринге состоятся два крупных события, которые являются финалами серий соревнований.

«На картинговой трассе 14 октября пройдет пятый этап чемпионата “Evil Race Cup”, который выявит самых сильных спортсменов среди профессионалов картинга на всем Дальнем Востоке. А 28 октября мы организуем гранд-финал соревнований “Властелин кольца”, в рамках которого спортсмены будут бороться за звание абсолютного чемпиона-2017», – сообщила директор ООО «Приморское кольцо» Татьяна Липатова. Также она озвучила планы «Приморского кольца» на следующий год. Помимо этапов российских и японских дрифт-мероприятий, Примринг может порадовать граждан соревнованиями в рамках трансконтинентального кубка по дрифту. Кроме того, в течение года пройдут мероприятия по мотокроссу, маунтинбайку, эндуро и другим дисциплинам.

В рамках встречи о событиях этого октября рассказала и арт-директор парка «Изумрудная долина» Анна Редкокашина. В субботу, 14 октября, парк празднует свой шестой день рождения и приглашает всех жителей и гостей Приморья на праздничное мероприятие.

«Гостей ждет рыцарский турнир – постановка средневекового боя, живой концерт с участием известных в крае групп “Ренегат”, “Нота Бене” и “Треустье”, хороводы, игры и танцы у костра. Всем участникам праздника мы предложим кусочек праздничного пирога и кружку травяного чая. Программа запланирована очень насыщенная. Мы будем рады видеть каждого», – сказала представитель парка.

В первых числах ноября в «Изумрудной долине» также будет организована масштабная игра «Зарница», которая соберет участников со всего края. Побороться за призовой фонд могут все желающие, объединившись в команды по пять человек. Подать заявку можно на сайте парка.

Декабрь парк отметит массой мероприятий, связанных с празднованием Нового года. Посетители «Изумрудной долины» смогут увидеть деда Мороза и принять участие в специальных мастер-классах, играх, спектаклях, а также благотворительных акциях.

Еще одно интересное и масштабное мероприятие, запланированное на ближайшие выходные, состоится на горнолыжном комплексе «Грибановка». В субботу, 14 октября, здесь пройдет марафон Mount Falaza Trail Ultra, а неделей раньше на территории комплекса была проведена юбилейная, 10-ая, гонка, ставшая визитной карточкой спортивного и туристского Приморья, – Falaza Chellenge .

Присутствовавший на пресс-конференции главный организатор соревнований, руководитель спортивного направления на горнолыжном комплексе «Грибановка» Алексей Чахлов поделился своим видением роли спортивных мероприятий в развитии событийного туризма.

«Мне доводится много путешествовать и принимать участие в разных спортивных мероприятиях, в том числе в странах АТР – Китае, Японии, Корее. Там огромное значение уделяется именно событийному туризму. Его развивают даже в маленьких городах, куда достаточно трудно добраться. Но люди едут, им это интересно. По своему опыту могу сказать, что познавать культуру другой страны через призму событийного, в частности, спортивного туризма, посредством общения с единомышленниками – это очень важно», – отметил он.

Марафон Mount Falaza Trail Ultra пройдет по трем дистанциям: 11, 39 и 52 километра. Поучаствовать в гонке могут все желающие.

Вместе с тем, одно из крупных мероприятий, призванных развивать событийный туризм в регионе, стартовало уже в пятницу, 13 октября. Приморская краевая филармония проводит фестиваль культур стран АТР, в рамках которого в Приморье с 13 по 27 октября состоится пять концертов с участием приморских, китайских и корейских коллективов.

«Завтра, 14 октября, в малом зале филармонии мы организуем бесплатный концерт для гостей и жителей края, на котором свое творчество представят солисты нашего Тихоокеанского симфонического оркестра и солисты из Республики Корея», – рассказала заместитель директора Приморской краевой филармонии Татьяна Гатина.

Еще одно значимое мероприятие пройдет в учреждении в ноябре – XIV Международный джазовый фестиваль, который с 10 по 17 ноября соберет на своей площадке лучших джазовых исполнителей из регионов России, а также Франции, Японии, Польши, Кубы и других стран.

Также Татьяна Гатина обозначила, что в будущем году филармония планирует представить зрителям две премьеры – мюзикл «Летучий корабль» и постановку «Призрак оперы».