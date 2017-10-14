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Общество

Приморские подростки осваивают ПДД

Шесть команд боролись за звание настоящих знатоков правил поведения на дорогах
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Около 80 воспитанников социально-реабилитационного центра «Парус надежды» стали участниками игры «Правила движения всем без исключения!». Шесть команд боролись за звание настоящих знатоков правил поведения на дорогах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Организаторы предложили подросткам путешествие по станциям. Как правильно переходить «зебру»? Что обозначает тот или иной дорожный знак? Какие правила дорожного движения необходимо знать для безопасной езды на велосипеде? На эти и другие вопросы дети с удовольствием отвечали компетентному жюри, в котором, кроме педагогов и психологов центра, были сотрудники отдела пропаганды госинспекции по безопасности дорожного движения УМВД России по Владивостоку.

«Дети учились ориентироваться по знакам сигнала светофора, учитывать нахождение пешеходов на пешеходных перекрестках и понимать знаки регулировщика. В качестве сотрудника ДПС на посту выступила старший инспектор Светлана Демиденко», – рассказали в центре.

Игры, цель которых является закрепление знаний о безопасности дорожного движения, профилактика детского травматизма, проходят во всех социально-реабилитационных центрах Приморья. Детвора готовится со всей ответственностью: изучают ПДД, дорожные знаки, разбирают на занятиях ситуации, которые могут произойти в реальной жизни.

По словам специалистов департамента труда и социального развития Приморского края, с инициативой о проведении подобных тематических мероприятий в российских регионах еще в 2013 году выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В том же 2013-м в рамках проекта «К движению без ограничений!» в «Парусе надежды» была оборудована специализированная площадка для обучения воспитанников безопасному поведению на дорогах. Прежде всего, она предназначалась для социализации детей с ограниченными возможностями. Однако, с первых дней здесь с удовольствием обучаются и дети с инвалидностью, и школьники, не имеющие проблем по здоровью.

«Чем больше ребенок с ограниченными возможностями находится в кругу сверстников, тем проще осваиваются новые, необходимые для жизни навыки Тем более, когда речь идет о навыках безопасного поведения на дорогах», – считают специалисты.

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