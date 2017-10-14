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Спорт

Лучших гонщиков России наградили в Приморье

Кубок России по спидвею среди пар разыграли в пятницу вечером
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

В Приморье состоялся четвертый, решающий, этап Кубка России по спидвею среди пар, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. По итогам финальных заездов судьи определили победителей, награды лучшим вручил вице-губернатор края Павел Серебряков.

За право получить главный приз – Кубок России – сражались семь пар: по две от команд «Восток» (Владивосток), «Мега-Лада» (Тольятти) и «Турбина» (Балаково) и одна – от «Октябрьского» (Октябрьский). В состав команд вошли по три спортсмена, включая одного запасного. По словам организаторов, большинству из ребят – не больше 18 лет.

По итогам двадцати одного заезда, в рамках каждого из которых гонщики должны были преодолеть четыре круга, были определены победители.

«Лучший результат показала пара “Мега-Лада”, вторыми стали наши приморские ребята из команды “Восток” и третье место – у гонщиков из «Октябрьского», – объявили организаторы.

Вместе с тем, эти результаты стали промежуточными в рамках всей гонки. До этого в разных городах РФ прошли еще три этапа соревнований. Победителей Кубка России выявили по сумме всех четырех испытаний.

Во время награждения первыми на пьедестал поднялись ребята из команды «Октябрьский» – Денис Гизатуллин, Никита Зубарев и Марат Гатиятов, занявшие почетное третье место.

«Серебро» взяли мотогонщики из «Турбины» – Виктор Кулаков, Илья Чалов и Владимир Бородулин.

Решающую победу в Кубке России по спидвею среди пар одержали ребята из тольяттинской «Мега-Лады» – Андрей Кудряшов, Ренат Гафуров и Глеб Чугунов.

Победители и призеры соревнований получили памятные кубки и медали. 

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