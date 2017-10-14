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Общество

За сутки в Приморье потушено еще 17 лесных пожаров

В регионе продолжает действовать режим ЧС. Пожары тушат сотни людей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки 17 природных пожаров потушено в Кавалеровском и Чугуевском районах Приморского края, тушение ещё 11 очагов огня продолжается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. Сейчас в пяти муниципалитетах в ликвидации возгораний принимают участие более 250 человек, задействовано 55 единиц техники.

14 пожаров потушено в Кавалеровском и три в Чугуевском районах Приморья. Общая площадь ликвидированных возгораний - почти 2,8 тысячи гектаров.

Специалисты отметили, что в течение суток новых пожаров в лесах не возникло, однако 14-16 октября на севере восточных районов Приморского края сохранится высокий класс пожарной опасности леса по метрологическим показателям.

Напомним, с 12 октября 2017 года на территории региона введён особый противопожарный режим.

Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности - запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов также рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос.

ГУ МЧС региона рекомендовано принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. А также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

Напомним, особый противопожарный режим ранее был введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Пожарском, Яковлевском районах, а также в Артёмовском и Владивостокском ГО; в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском ГО действует муниципальный режим ЧС.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей – 101.

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