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Общество

Приморские студенты отправились на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Всего на участие от региона заявлено почти 100 человек
Фото: АПК Фото: АПК
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Официальная делегация Приморского края в субботу, 14 октября, отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК. В составе делегации 56 человек, прошедшие конкурсный отбор.

«Все делегаты распределены по площадкам фестиваля по различным направлениям. Это и спорт, и творчество, гражданская платформа развития, энергия будущего, экономика и предпринимательство, медиацентр, культура мира, будущее науки и образования и так далее. Поэтому могу с уверенностью сказать: регион будет достойно представлен на самых разных направлениях», – подчеркнул директор департамента по делам молодежи Приморья Александр Кайданович.

Отметим, всего от Приморья на фестиваль отправится более 90 человек: также путевки на ВФМС получили представители партнерских программ фестиваля и студенты Школы экономики и менеджмента ДВФУ, которые выиграли в конкурсе в рамках Восточного экономического форума.

Впереди участников ждет дискуссионная, культурная и спортивная программы. Они обсудят темы, волнующие молодежь сегодня: здоровый образ жизни, способы преодоления молодежной безработицы, роль молодежи в борьбе за сохранение международной солидарности, борьба с вредными привычками и другие.

«Эффект от этого мероприятия сложно измерить путем привычных нам показателей: количеством контрактов или реализованных проектов. Глобальная цель форума – познакомить людей, объединить, сделать их ближе, показать, что мы не такие уж и разные. Результат в таких вещах не проявляется сразу, это работа, эффект от которой оценим со временем: это дружеские и деловые связи, которые завязываются между ребятами», – отметил директор Центра содействия развитию молодежи Приморского края Сергей Матлин.

Каждый из участников находит в событии что-то полезное для себя, ставит собственные цели.

«В первую очередь интересно посмотреть на то, как проводятся фестивали такого масштаба. Всемирный фестиваль молодежи и студентов – одно из самых крупных молодежных событий в мире. Приморский край уже достаточно насыщен разными молодежными активностями, которые растут и развиваются из года в год, поэтому здесь фестиваль такого масштаба в скором времени станет просто необходим. Всемирный фестиваль молодежи и студентов сам по себе является отличным мероприятием для получения впечатлений, вдохновения и информации, которые могут сподвигнуть на проведение масштабных и красочных событий в Приморском крае», – рассказал один из делегатов, куратор молодежного фестиваля «Мой Фест» и директор по стратегическому развитию компании «Мастерская панды» Валентин Дубинин.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 в городе Сочи. Участниками станут более 20 тысяч молодых людей из 180 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет, помогать в проведении мероприятия будут 5000 волонтеров.

Праздник мирового молодежного сообщества объединит молодых лидеров в различных сферах: представителей НКО, молодежи, достигшей успехов в науке, творчестве, спорте, педагогике, IT, политике, лучших представителей студенчества, соотечественников и иностранцев, интересующихся российской культурой.

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