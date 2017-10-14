Приморские дорожники отчитались перед главой региона

Дороги - это одна из важнейших тем в 25-м регионе

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Совещания по вопросам программы развития дорожной отрасли и хода реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» провел временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в пятницу, 13 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

В совещании приняли участие первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора, его заместитель Дмитрий Дементьев и и.о. директора АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов.

Андрей Тарасенко начал с одного из самых острых вопросов – состояния дорог, которые были размыты наводнениями в прошлом и текущем году.

Александр Швора доложил, что в результате прошлогоднего тайфуна «Лайонрок» пострадало 549 километров дорог, 32 искусственных сооружения. На сегодняшний день закончены работы по всем пострадавшим тогда дорогам, кроме двух наиболее сложных участков в Лазовском и Ольгинском районах. Мостов до конца года планируется восстановить девять.

В августе этого года в ходе наводнения было повреждено 144 километра дороги в шести муниципальных образованиях.

«До конца текущего года доведем дороги до нормативного состояния. Всего осталось восстановить около 20 километров. Именно до норматива, проезды по ним есть», – обозначил директор департамента.

Затронули вопрос строительства нового моста через реку Литовка, на участке, где сейчас возведена понтонная конструкция. Александр Швора доложил, что работы по строительству нового сооружения займут не так много времени, сложности возникли с проектированием объекта.

«Был заключен контракт, предусмотрены деньги на финансирование. Московский подрядчик не выполнил обязательства. Мы вынуждены были контракт расторгнуть. Сейчас хотим эту компанию включить в список недобросовестных подрядчиков, обратились в суд. Вместе с тем уже перезаключили контракт, новый подрядчик выполняет работу оперативно, взаимодействуют плотно с департаментом. До конца октября планируем с документацией зайти в экспертизу, чтобы в этом году получить проект и выставиться на торги. Будем просить экспертизу быстрее нам сделать. Построить этот объект сможем примерно за восемь месяцев», – сообщил он.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что намерен переговорить с УФАС по вопросу ужесточения требования к компаниям, заявляющимся на такие объекты.

Обсудили в ходе встречи вопрос строительства новых дорог.

Директор департамента рассказал, что в этом году продолжается строительство объектов инфраструктуры территорий опережающего развития и автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный.

«Сейчас работаем над участком с 18 по 43 километры, это один из самых сложных участков, вдоль моря идет, по слабому основанию. Участком предыдущим мы сильно разгрузили Артем. Сейчас делаем дорогу в обход Шкотово, Смоляниново, Романовки. Выходим на Царевке, перед Большим Камнем. Срок окончания – 2020 год. Стоимость работ – 21 миллиард рублей. Софинансирование 88% на 12% с федерацией. Планируем также запустить проект по 43-83 километрам. Это следующий участок дороги, который заканчивается за Фокино, обойдем Большой Камень и Фокино, этим участком снимем основную нагрузку с трассы перед Находкой», – доложил он.

Еще один объект в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1» – дорога Уссурийск–Пограничный–Госграница, реконструкция которого была начата, но приостановлена в связи непотверждением средств из федерального бюджета. Но в планах департамента – выйти на работы в следующем году, а в перспективе и сделать обход Уссурийска.

Говорили также о перспективных проектах ремонта шаморовской трассы и строительства дороги в рамках проекта «Синяя сопка», которая позволила бы существенным образом сократить расстояние до Находки. Как отметил Василий Усольцев, на данной территории есть большой объем земли для освоения, в частности под малоэтажное строительство.

Андрей Тарасенко высказал предложение реализовать часть проектов в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). Услышав, что китайские инвесторы активно интересуются строительством дорог в Приморье, но ищут более выгодные для себя варианты, отметил – надо предлагать потенциальным инвесторам готовый «набор» предложений.

«Мы можем предложить им ГЧП, но с условием строительства второго объекта. То есть даем дорогу и землю под строительство микрорайона, например», – предложил временно исполняющий обязанности Губернатора.

Он акцентировал, что сейчас Приморье находится в выгодной позиции с точки зрения привлечения инвесторов и не должно упустить эту возможность.

«Строительный бизнес на северо-западе и в центральной части России сейчас немного остановился, компании ищут, куда идти. Стройки многие закончились, огромные силы освобождаются – уходят из Москвы и Питера. Надо привлекать сюда всех добросовестных подрядчиков, которые проявили себя на крупных дорожных проектах. Подготовьте мне презентации по каждому проекту, который мы сможем реализовать на условиях ГЧП – построить социально значимые дороги за счет инвестора. Позовем сюда в ноябре строителей с северо-запада, сербов, хорватов, китайцев, весь рынок строительный, который есть в России», – дал поручение профильному департаменту Андрей Тарасенко.

Отдельно Александр Швора доложил о ходе реализации в Приморье приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«В этом году стали участниками этой программы. Федерация нам предоставила 625 миллионов рублей, 730 миллионов – это средства краевого бюджета и 97 – муниципальных образований. Всего во Владивостокской около 2,6 тысяч километров дорог. Работы на краевом объекте на следующей неделе завершим, это ремонт дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный, 32 километра. По некоторым муниципалитетам есть сложности. Это Шкотовский район, позже заключил контракты, только в октябре расторговался – три раза ему сносили торги. И по Владивостоку один участок проблемный, мы его постоянного держим на контроле. Выезжаем на объекты, проводим совещания два раза в неделю, плюс осуществляем контроль качества, у нас выездные бригады есть, делаем это совместно с Росавтодором», – отчитался директор департамента.

Кроме того, заявлено, что в следующем году в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать участок трассы Раздольное–Хасан до 40 километра.

После совещания Андрей Тарасенко осмотрел производственные мощности АО «Примавтодор», в частности посетил арматурный цех и площадку со спецтехникой, а затем провел небольшое совещание с руководством предприятия и директорами филиалов.

Акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» было образовано в 2006 году в результате преобразования из краевого государственного предприятия «Приморское автодорожное ремонтное предприятие». Его единственным учредителем является Приморский край. Доклад о деятельности предприятия врио главы региона представил и.о. директора АО «Примавтодор» Дмитрий Горлов.

Основным видом деятельности АО «Примавтодор» является содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них межмуниципального и регионального значения.

«Примавтодор является одним из старейших и крупнейшим предприятием дорожной отрасли на территории края. Мы обслуживаем 6,7 тысяч километров автомобильных дорог. Общий объем заключенных контрактов на период 2017-2018 годов составляет 7,2 миллиарда рублей. За последние пять лет основные показатели производственной деятельности демонстрируют положительную динамику», – отметил он.

АО «Примавтодор» имеет 42 производственные базы с ремонтными участками и лабораториями контроля качества строительных работ, свои битумные базы, асфальтобетонные заводы, лицензированные карьеры и дробильно-сортировочные установки по всему краю. Технический парк предприятия включает около 1,5 тысячи единиц. В этом году приобретено 53 единицы дорожной техники и оборудования.

«Мы присутствуем в каждом уголке края, даже в Тернейском районе есть специалисты с грейдерами и комбинированные дорожные машины, которые в случае необходимости могут выдвинуться на работы в села», – подчеркнул Дмитрий Горлов.

Андрей Тарасенко отметил, что предприятию следует развиваться и дальше.

«Дороги – это то, что всегда будет предметом критики, но вы развиваетесь в нужном направлении. Готов поддержать программу по обновлению техники», – подчеркнул он.

Не обошлось без наставлений. Врио Губернатора подчеркнул, дорожники должны держать на постоянном контроле ситуацию в своей отрасли. Одно из поручений, озвученных сегодня, – тщательно мониторить состояние мостов края в части, касающейся противопаводкой профилактики.

«Необходимо понимать, что под мостами творится. Видите, что пошло захламление, сообщайте. Есть Росводресурсы, обязанность которых расчистку проводить. Есть угроза – надо заранее делать профилактику. Еще и заставим сделать дамбы», – обозначил Андрей Тарасенко.

Закончил встречу с коллективом Примавтодора на приятной ноте. Сегодня на предприятии трудятся 2,5 тысячи человек. Врио Губернатора поздравил коллектив с наступающим Днем работников дорожного хозяйства, вручив в торжественной обстановке Грамоты и Благодарности от своего имени отличившимся сотрудникам.