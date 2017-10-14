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Ушлые приморцы несколько раз продали одно и то же авто сибирякам

Теперь им грозит реальный срок с возможным штрафом
Фото: УМВД Фото: УМВД
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Два приморца 1990 и 1989 годов рождения в середине августа 2017 года прибыли в Барнаул на автомобиле Toyota Mark II и сняли квартиру: это было сделано для многократной продажи авто, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Для реализации своего умысла молодые люди приобрели несколько сим-карт и в Интернете разместили объявление о продаже легковушки. После сделки они похитили автомобиль у покупателя, заменили государственные регистрационные знаки, оформили фальшивые документы.

Автомобиль в очередной раз продали уже в Томске - и вновь похитили его у покупателя, который также оказался жителем Барнаула. После повторного похищения подозреваемые попытались продать этот автомобиль в Омске. В этот момент сотрудники отдела по раскрытию краж и угонов транспортных средств уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с сотрудниками полиции Омска при поддержке бойцов Росгвардии задержали криминальный дуэт.

По предварительным данным, ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

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