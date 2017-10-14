В Приморье директор фирмы обманул муниципалитет

Мужчина рискует сесть по статье "Мошенничество"

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона.

По версии следствия, в 2015 году глава коммерческой организации не выполнил все работы, предусмотренные контрактом с муниципалитетом на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве, при этом часть выделенных на эти цели денег в размере свыше 18,5 миллионов рублей он похитил.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.