Житель Владивостока неделю крал гаджеты в магазине

Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции по Первореченскому району города Владивосток с заявлением о кражах обратился старший кладовщик одного из местных магазинов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. На месте происшествия после проведения опросов свидетелей, установлено, что в течение недели из магазина пропадали наушники и компьютерные мышки; общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В результате правоохранители задержали 35-летнего ранее судимого жителя приморской столицы.

Мужчина дал признательные показания. Возбуждено дело по статье 158 УК РФ.