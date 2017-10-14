На севере Приморья в тайге пропал человек

Мужчину ищут полицейские и спасатели с 1 октября

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

В Кавалеровском районе Приморского края в тайге пропал человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона. Пропавшего ищут с 1 октября. Известно, что мужчина 1979 года рождения выехал в лесной массив в районе распадка «Тигровый».

Поиски, проводимые полицией, результата не дали.

13 октября в 9:30 для оказания помощи полицейским в поисках выехала поисковая группа ДВРПСО в составе 6 человек. Пока поисковые мероприятия результата не дали. Поиск будет продолжен в субботу, 14 октября.