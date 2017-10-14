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Сегодня в Приморье пройдут дожди, местами снег

Зима подбирается все ближе к горным районам края
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 14 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает Примпогода. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, в горных районах со снегом. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +2...+13°C. 

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +10…+12°С. Температура воды в Амурском заливе +12°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +12…+14 °С. 

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура +12…+14°С.

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