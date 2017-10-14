Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Программа культурных и спортивных мероприятий - вход свободный

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

В предстоящие выходные – 14 и 15 октября – во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

14 октября в 10:30 – мастер-класс по оригами «Осенние листья» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

14 октября в 12 часов – в школе № 22 (ул. Светланская, 207) состоится массовое мероприятие «Покровская ярмарка». Участников ждут народные гулянья (хороводы и песни), спортивные состязания, творческие мастер-классы и яркие фотозоны. Вход свободный.

14 октября в 12 часов – урок «Сострадание, сочувствие, причастность» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8, тел. 244-02-94). Вход свободный.

14 октября в 13 часов – детский кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

14 октября в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

14 октября в 16 часов – уроки английского языка для детей 5-7 лет в рамках проекта «English corner» в молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73), в библиотеках № 6 (ул. Калинина, 21, тел. 227-84-10) и № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96). Вход свободный.

14 октября в 19 часов – лекция «Экзопланеты» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

15 октября в 11:30 – мастер-класс по созданию мультфильмов от мультстудии «Арлекин» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55). Вход свободный.

15 октября в 11:30 – занятие в клубе китайского языка в центральной библиотеке им. А.П. Чехова (пр-т 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-17-70). Вход свободный.

15 октября в 12 часов – творческое занятие в «Школе маленького затейника» в библиотеке № 3 (ул. Хабаровская, 19, тел. 245-32-63). Вход свободный.

15 октября в 14 часов – час общения «Расскажите мне про Сингапур: заметки туриста» в библиотеке № 21 (ул. Нейбута, 45, тел. 264-15-60). Вход свободный.

Спортивное событие

14 октября в 10 часов – в спорткомплексе «Арена Спорта» (ул. Володарского, 3а) состоятся чемпионат Владивостока по восточному боевому единоборству кудо. Мероприятие организованы городской федерацией кудо при поддержке администрации Владивостока. Вход свободный.