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Гороскоп на 14 октября

Проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках
Фото: aviaumora.ru Фото: aviaumora.ru
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

На сегодняшний день имеет острые кромки, о которые легко можно пораниться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Звезды будут требовать от вас большей четкости и конкретности. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих. День обострит реакцию на происходящие события, что может обернуться большим количеством споров и конфликтов. Любое, даже мало-мальское давление, может вызывать резкое противодействие. Зато именно вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках, иначе излишняя прямота может обернуться трещиной в отношениях с близкими.

Это день, когда Овен рискует ввязаться в конфликт, который крайне негативно скажется на его положении в обществе. Поэтому лучше решительно избегать любого выяснения отношений, и тем более прямых столкновений и ссор. Ну а подвох этого дня в том, что окружающие то и дело будут провоцировать Овна, проверяя его нервы на прочность. Постарайтесь не принимать все это близко к сердцу, иначе репутацию потом придется собирать по кусочкам.

Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Тельца начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Тельцу легче пережить разгромную критику коллег по поводу его профессиональных качеств, чем невинную шутку о его взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Телец тоже может реагировать чересчур остро. Осторожнее! Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

В голову Близнецов может прийти немало перспективных идей! И что интересно, идеи будут рождаться на лету, но при этом отличаться удивительной четкостью, как если бы были хорошо обдуманы до этого. Не обязательно немедленно претворять эти планы в жизнь, но взять их на заметку обязательно стоит. В остальном же Близнецам лучше пореже показываться на глаза начальству и тем более не давать ему поводов для критики.

На первом месте у Рака будут стоять вопросы финансовой независимости. Однако просить в этот день прибавки к зарплате не стоит – это может обернуться разговором на повышенных тонах или даже увольнением. Решать проблемы с деньгами Раку лучше своими силами. К примеру, вполне можно подумать о кредите или о поиске новой работы. Ну а попросить прибавки уместнее будет в другой день.

Девизом Льва будет: «Самозванцев нам не надо, командиром буду я!». Жаль только, что убедить окружающих в справедливости этой формулы будет не так уж легко. Из-за этого сегодняшний день может буквально сыпать искрами. Если Лев не хочет, чтобы из этих искр разгорелся какой-нибудь горячий конфликт, ему лучше заняться своими собственными делами и держать свое мнение при себе.

Дева будет чувствовать, что не в силах повлиять на обстоятельства, а тем более – изменить их в нужную сторону. Лучше настроиться на это заранее, потому что иначе весь день Девы грозит пройти под знаком повышенной раздражительности и недовольства. Вообще,  Деву лучше не трогать. Толку от этого все равно не будет.

Главное, что будет заботить Весы, – это поиски справедливости. Не обязательно, что они будут искать справедливость вселенскую. Скорее, Весы будет волновать вопрос справедливого отношения окружающих к ним самим. И дело здесь даже не в самолюбии. Просто захочется справедливости, и точка! Другой вопрос, что с этой справедливостью делать, когда она найдется?

Все мысли и планы Скорпиона будут отличаться удивительной ясностью и четкостью. Очень неплохо было бы посвятить этот день решению каких-либо конкретных вопросов и проблем – особенно если те давно назрели. Вот только не стоит полагаться на чью-либо помощь. Скорпиону стоит браться лишь за те дела, где все зависит только от него самого!

Стрелец будет четко знать, чего он хочет, предпочитая при этом самые простые и естественные пути. Такая ясность целей в сочетании с ясностью планов выглядит, конечно, впечатляюще. Однако не всегда прямой путь оказывается самым коротким. Если Стрелец хочет избежать всевозможных помех и недоразумений, ему не мешало бы поискать обходные пути, вместо того, чтобы ломиться напролом.

Козерог будет совершенно не настроен мириться с каким-либо вмешательством в свои дела и планы. Любое возражение или попытка надавить на него вызовет в душе Козерога такой сноп искр, что как бы пожарников вызывать не пришлось! Вообще Козерогу противопоказано работать в команде. Лучше уж посвятите день делам, где все зависит только от вас самих.

Водолей почувствует тягу к однозначности и определенности. Любая двусмысленность или неконкретность будет вызывать у него активное неприятие. В каждом вопросе Водолею захочется расставить все точки над «i». Жаль только, что это не всегда возможно. К тому же бывает, что недосказанность действует куда эффективнее, чем любые слова.

Рыбы то и дело рискуют оказываться в центре различного рода конфликтов и ссор. Причиной же этому будет отнюдь не агрессивность окружающих (как может казаться самим Рыбам), а собственная придирчивость. Рыбам будет очень сложно считаться с чужим мнением. Еще сложнее им будет смириться с тем, что и их мнение окружающим не особенно интересно. Так все при своих мнениях и останутся.

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