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Общество

Ситуация с лесными пожарами в Приморском крае приходит в норму

На применение авиационно-спасательных технологий существенное влияние оказывает погода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

В ситуации с лесными пожарами в Приморье наступил перелом. Отмечается уверенная тенденция к снижению количества очагов.

По оперативным данным служб Рослесхоза, еще вчера,13 октября в крае действовало 14 пожаров. Все они локализованы, опасности развития не представляют. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Переломить ситуацию удалось буквально за два минувших дня. Власти Приморья ввели особый противопожарный режим на всей территории региона, что позволило предпринять ряд мер ограничительного характера и не допустить возникновения новых возгораний. 11 октября было ликвидировано 12 пожаров, за 12 октября – ещё 17.

Межведомственные профилактические группы, сформированные из сотрудников МЧС России, представителей правоохранительных органов и лесоохраны осуществляют непрерывный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности и в населённых пунктах, и в природной среде.

Для стабилизации лесопожарной обстановки МЧС России командировало в Приморский край 4 единицы авиационной техники и 200 спасателей из регионов Дальнего Востока. Спасатели задействованы в окарауливании лесных кварталов, в ликвидации локальных участков горения лесостепи, патрулируют районы горения, а также помогают местным властям в разъяснительной работе с населением.

Непосредственно в лесах на ликвидации горящих площадей работает более 400 специалистов лесного хозяйства. Скоординированная работа авиации и наземных сил даёт возможность не допустить развития пожаров в сторону населённых пунктов. По информации пилотов воздушных судов МЧС России, порядка 10 населённых пунктов удалось защитить, останавливая огонь в 3-5 километрах от поселений.

На применение авиационно-спасательных технологий существенное влияние оказывает погода. Осеннее понижение температуры наружного воздуха ниже +5 0С уже препятствует самолёту-амфибии Бе-200 выполнять функции пожаротушения.

В настоящее время в районах Приморья, подверженных лесным пожарам, складывается благоприятная погода для полной стабилизации обстановки. Профильным службам и органам власти достаточно предпринять усилие для оперативной ликвидации оставшихся пожаров и не допустить возникновения новых.

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