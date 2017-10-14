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Общество

На территории одного из детсадов Владивостока меценаты высадили 75 молодых саженцев деревьев и кустарников

Заведующая детским садом Елена Миллер поблагодарила волонтёров за помощь
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

На территории детского сада № 46 на улице Нейбута, 51-а сотрудники холдинга «Монастырёв и Ко» высадили 75 молодых саженцев деревьев и кустарников. Акция по озеленению прошла при поддержке администрации города Владивостока. 

«Корпоративное волонтёрство – важная составляющая социально ответственного бизнеса, которую необходимо развивать общими усилиями, - отметила руководитель некоммерческого направления холдинга Валерия Костина. Это довольно просто – встать и что-то изменить вокруг себя в лучшую сторону. И делать это время от времени необходимо!».

Предварительно были закуплены 75 саженцев, машина чернозёма и необходимый инвентарь. Силами сотрудников холдинга были высажены 15 молодых берёз и 60 кустов форзиции. Новые зелёные насаждения заметно оживили ландшафт прогулочных площадок для малышей. 

Заведующая детским садом Елена Миллер поблагодарила волонтёров за помощь в наведении красоты и уюта на территории детсада.

Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации города, уже весной высаженные зелёные насаждения будут радовать юных горожан своим цветением.

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