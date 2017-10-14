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Общество

Во Владивостоке почтили память сотрудников органов внутренних дел Приморского края

В памятном митинге приняли участие члены семей погибших сотрудников
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 октября, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов принял участие в митинге и возложении венков к мемориалу памяти сотрудников органов внутренних дел Приморского края, погибших при исполнении служебного долга.

«Мы отдаем дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, которые погибли, защищая мирную жизнь россиян от бандитизма и терроризма. Я рад, что у нас есть улицы, школы и суда, которые носят имя героев», – отметил Константин Межонов.

В памятном митинге приняли участие члены семей погибших сотрудников, ветераны, руководство и личный состав краевого Управления МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии, руководители администрации Приморского края и Владивостока, священнослужители и воспитанники владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России.

Сегодняшний митинг прошел в канун Дня памяти сотрудников УВД по Приморскому краю, погибших при исполнении служебного долга. Во Владивостоке его ежегодно отмечают 15 октября. Мемориал памяти сотрудников УВД был открыт в краевом центре 15 октября 1999 года на улице Фонтанной. Основой этого монументального сооружения служат две гранитные стелы с эмблемой УВД, у подножия которых расположена скульптурная группа, символизирующая женщину-мать, стремящуюся удержать раненого сына. На восьми мемориальных плитах, изготовленных из чёрного гранита, высечены фамилии сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

В завершении мероприятия священнослужители совершили литию, после чего сотрудники строевых подразделений прошли торжественным маршем.

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