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Общество

На улице Светланской завершается укладка нижнего слоя асфальтового покрытия

Рабочие были вынуждены провести выемку грунта на участке протяжённостью около 80 метров
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

На улице Светланской во Владивостоке продолжается ремонт дороги в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подрядная организация ведёт строительные работы на участке от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до перекрёстка улиц Светланской и Уборевича.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, после демонтажа трамвайных путей на участке улицы Светланской выполнен комплекс работ по устройству щебеночного основания и уплотнению грунта на межпутье, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

12 октября рабочие были вынуждены провести выемку грунта на участке протяжённостью около 80 метров, выполнить работы по замене земляного полотна, устройству основания и дорожного покрытия повторно. Специалисты отдела технического надзора вынесли предписание работы переделать в связи с тем, что после прошедшего накануне дождя основание дороги было влажным. Это противоречит требованиям строительных норм. К настоящему моменту работы выполнены, нижний слой дорожного покрытия уложен, и подрядная организация планирует приступить к укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. 

«Сегодня планирует завершить укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на перекрёстке улиц Светланской и Уборевича протяженностью около 10 метров. После этого начнётся асфальтирование выравнивающим слоем на всю ширину проезжей части», – рассказал представитель подрядной организации ООО «ФедералСтрой».

Кроме того, ведутся работы по устройству тротуарной плитки и восстановлению облицовки подпорной стены в районе остановки общественного транспорта «ДВГТУ».

Напомним, что в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен ремонт улицы Гоголя и завершаются работы по улицам Фадеева и Верхнепортовой. На Народном проспекте, улицах Выселковой, Всеволода Сибирцева и Светланской работы продолжаются и идут по графику.

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