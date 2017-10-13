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Общество

Андрей Тарасенко встретился с руководителем Росстандарта

Стороны обсудили проблемные вопросы, касающиеся качества топлива
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с главой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексеем Абрамовым, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Руководитель края отметил, что рассчитывает на помощь ведомства при проведении сертификации на ряде предприятий региона.

«Сначала мы проведем инвентаризацию, а после этого будем обращаться к вам за содействием в организации оценки качества оборудования», – обозначил Андрей Тарасенко.

В свою очередь глава Росстандарта поздравил врио Губернатора края с назначением на должность, выразил готовность сотрудничать с Администрацией Приморья и подчеркнул, что агентство специализируется на работе не только с промышленными предприятиями, но и с организациями, задействованными в других отраслях, например, в сельском хозяйстве.

«У нас создано и работает во Владивостоке представительство ведомства. Два дня назад я был в этом центре. Специалисты здесь пока занимаются в большей степени метрологией и сразу они не смогут оказывать большой комплекс услуг, но постепенно мы будем расширять и само представительство, и спектр его деятельности», – рассказал Алексей Абрамов.

Также в ходе встречи стороны обсудили проблемные вопросы, касающиеся качества топлива, в том числе представленного на рынке Приморья.

«Мы в целом по стране отвечаем за это направление. Здесь, в Приморье, нужна независимая государственная лаборатория, которая могла бы проводить исследование топливных ресурсов для того, чтобы выявлять некачественный продукт и таким образом контролировать рынок», – отметил Алексей Абрамов. Также он сообщил, что агентство планирует создать,либо оснастить соответствующую лабораторию на территории края.

Андрей Тарасенко поддержал инициативу и отметил, что данное направление имеет огромное значение для Приморья и его жителей.

Кроме того, был затронут вопрос об обеспечении приморского рынка тревожными кнопками «ЭРА-ГЛОНАСС». Весной этого года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило государственные стандарты на данное оборудование. Самое главное, чтобы автовладельцы края не испытывали дефицита в кнопках и могли своевременно и без трудностей получить услугу по их установке.

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