Общегородская ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока

Осень – время делать запасы

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Общегородская ярмарка на центральной площади Владивостока пользуется неизменным успехом у горожан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Владивостокцы приобретают здесь продукты от 300 приморских фермеров и товаропроизводителей, сейчас особым спросом пользуются картофель, капуста, тыква, мёд, молоко и рыба. Сегодня, 13 октября, ярмарка будет работать до 18 часов. Завтра, в субботу, 14 октября, отовариться на площади можно с 9 до 18 часов.

На ярмарке можно приобрести овощи, мед, молоко, рыбу, конфеты, дикоросы, кондитерские изделия от фермеров и товаропроизводителей из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского района и других районов Приморья.

Как отмечают продавцы, наиболее популярны среди покупателей сейчас сезонные овощи и фрукты – капуста, морковь, картофель.

Активно запасаются горожане мёдом, виноградом и рыбой.

Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, этой осенью ярмарка будет работать до 18 ноября.

Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.