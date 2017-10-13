Во Владивостоке пройдёт финал Кубка России по спидвею среди пар

Вход свободный

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 октября, в 19 часов на стадионе «Авангард» пройдет финальные заезды Кубка России по гонкам на гаревой дорожке среди пар. Жителей и гостей Владивостока ждут более 20 напряженных и захватывающих заездов мотогонщиков. Жителей и гостей Владивостока приглашают поболеть за спортсменов. Вход свободный.

Напомним, в финальной гонке будет выставлено два состава пар от владивостокской команды «Восток». Среди них пара Сергей Логачёв и Марк Карион, вторая пара – Павел Лагута, Кирилл Хван и запасной Никита Коровко. Команды «Мега-Лада» и «Турбина» также выставляют по два состава пар, «СТК Октябрьский» – только одну.

Администрация Владивостока приглашает всех любителей мотоспорта провести с пользой вечер и поддержать гонщиков команды «Восток». Болельщиков ждет атмосфера скорости, риска и опасных ощущений.