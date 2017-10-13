Новый кандидат в вице-губернаторы Приморья проходит проверку

​Внутреннюю политику края может возглавить Дмитрий Братыненко

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Бывший руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Дмитрий Братыненко вскоре может стать вице-губернатором Приморского края по вопросам внутренней политики, сообщает РИА VladNews. По информации источников, итоговые согласования по его кандидатуре были проведены ещё в начале этой неделе, а уже сегодня господин Братыненко прибудет во Владивосток.

Отметим, должность заместителя губернатора стала вакантной сразу после назначения нового врио губернатора Андрея Тарасенко, который одним из своих первых решений уволил именно вице-губернатора по внутренней политики Игоря Степаненко. «Внутренняя политика никакая, и руководитель был никакой, поэтому попрощался с ним сразу», - отметил Тарасенко.

Ранее эту должность в период с 2012 по 2016 гг. занимал Александр Ролик, ныне являющийся председателем Законодательного Собрания Приморского края.

Экспертное сообщество в целом позитивно оценивает возможное решение о назначении Дмитрия Братыненко.

Бывший вице-губернатор по внутренней политике, занимавший этот пост с 2008 по 2012 гг., Александр Шемелёв отмечает, что согласно фактически существующему порядку кандидатура Братыненко не могла появиться без согласования с федеральным центром.

«Учитывая знакомство Братыненко с некоторыми представителями команды полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева, есть основания полагать, что именно они предложили новому руководителю Приморья. Думаю, это возможное назначение в очередной раз докажет, что нынешний курс врио губернатора Приморского края идёт нога в ногу с курсом Москвы, а региональная администрация стала точкой привлечения профессионалов от различных политических групп. Уверен, что Братыненко удастся наладить внутриполитическую кухню, после её фактического уничтожения предшественниками. Кроме того, у претендента есть практический опыт организации и проведения на уровне региона как президентской избирательной кампании, так и избирательной кампании регионального уровня. Всё что ждёт приморцев в следующем году», - сказал Шемелёв.

По словам руководителя Дальневосточного отделения Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Данила Ермилова, профессиональный бэкграунд Братыненко вполне соответствует тем задачам, которые будут поставлены перед ним в Приморье.

«Перспектива назначения Дмитрия Братыненко на пост вице-губернатора по внутренней политики Приморского края достаточно оптимальна. Отмечу, что Дмитрий Фёдорович опытный политик, и, что очень редко встретишь, эффективный управленец. Что касается территориальной привязки, то Дальний Восток ему не чужд, так как он длительное время отработал в Сахалинской области. С профессиональной точки зрения отмечу, что многие привычные для нас вещи в современной политике, такие как первая модель праймериз «Единой России» были апробированы именно там. Более того, именно в бытность Братыненко на Сахалине была запущена реформа системы управления, которая привела к масштабному объединению муниципалитетов и была проведена достаточно грамотно. Аналогичная ситуация касалась и выборов, и информационной политики, где также были достигнуты определённые результаты. Поэтому с точки зрения опыта кандидатура Братыненко является достаточно удачной для такого сложного региона как Приморский край», - отметил эксперт.

Справка: Братыненко Дмитрий Фёдорович. Родился 6 октября 1971 года в городе Самаре. С 1989 по 1992 год проходил службу в Военно-морском флоте Российской Федерации.

Окончил Самарский государственный технический университет по специальности химическая технология органических веществ с присуждением квалификации инженера.

Занимался коммерческими проектами в сфере сельского хозяйства и нефтепереработки.

Проходил государственную гражданскую службу в должности заместителя руководителя аппарата правительства Самарской области – руководителя департамента по организации процессов управления и административной реформы, первого заместителя руководителя аппарата губернатора и Правительства Воронежской области.

В августе 2009 года назначен на должность советника губернатора Сахалинской области аппарата администрации Сахалинской области, в январе 2010 года на должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

С мая 2011 года исполнял обязанности руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области. В декабре 2011 года назначен на должность заместителя губернатора Сахалинской области - руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

7 апреля 2014 года освобожден от занимаемой должности по своему желанию. На этом посту его сменил Сергей Караганов.