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Общество

Яндекс проведёт рекламную конференцию во Владивостоке

. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться
Фото: lookforrub.ru Фото: lookforrub.ru
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Интернет, 12 октября 2017 года. Меньше чем через месяц, 10 ноября, на острове Русский пройдёт большая конференция «Яндекс во Владивостоке: рекламные технологии для бизнеса». Она предназначена для владельцев бизнеса, маркетологов и всех, кто хочет продвигать товары и услуги в интернете и ищет новые способы увеличения продаж.

Рекламную конференцию во Владивостоке смогут посетить до 700 человек. Основные темы выступлений: инструменты веб-аналитики и интернет-рекламы, performance-маркетинг, обзор рынка рекламы на Дальнем Востоке. На конференции выступят специалисты Яндекса и других компаний. Среди спикеров — Евгений Ломизе, директор по стратегическому развитию рекламных продуктов Яндекса; Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета; Максим Уваров, основатель компании NeedForData.ru; Константин Коковихин, совладелец рекламного агентства «Точно!».

«Сейчас мы наблюдаем необычно динамичное развитие интернета вообще и онлайн-рекламы и маркетинга в частности, в связи с чем возникает необходимость в постоянном общении разработчиков рекламных систем с их клиентами. На конференции мы расскажем, какие задачи может решать бизнес с помощью наших рекламных инструментов, как оценивать их эффективность и как мы видим развитие рынка рекламы в будущем. Важнейшей частью этой конференции, как и любой другой, будет живое общение с нашими слушателями в кулуарах», — говорит Евгений Ломизе.

Конференция состоится в кампусе Дальневосточного федерального университета, в конференц-зале «Красный». Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться — это можно сделать на сайте конференции. Там же можно найти подробную программу мероприятия и список выступающих.

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