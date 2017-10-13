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Общество

Во Владивостоке стартуют игры городского чемпионата по баскетболу

В этом году число команд участников первой группы сократилось на две
Фото: beautyline-yar.ru Фото: beautyline-yar.ru
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В первой группе играют команды, имеющие большие амбиции и готовые представлять город не только на краевых, но и на дальневосточных и даже всероссийских любительских соревнованиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вторую группу представляют ветераны, юниоры и молодые команды.

Чемпионат Владивостока пройдет при непосредственной поддержке Федерации баскетбола Приморского края. В этом году число команд участников первой группы сократилось на две, однако на те же две команды стало больше во второй группе.

Команды первой группы: «ДВФУ», «ВГУЭС», «Первомайское», «СКИФ-1», «Цунами», «Либерти».

Команды второй группы: «Баскетклаб», «Спартак» ДЮБЛ, «Дальзавод», «ТГМУ», «ДВГТРУ», «Локомотив», «Эверест», «ДВГГТК», «ВГУЭС-2», «СКИФ-2», «Вояж».

Анонсы игр, таблицы и результаты игр - на сайте prim-basket.ru

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