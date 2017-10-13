В понедельник во Владивостоке стартует операция «Чистый автобус»

Целью акции станет выявление автобусов, санитарное состояние которых не соответствуют необходимым требованиям

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В понедельник, 16 октября, во Владивостоке стартует операция «Чистый автобус», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщили на еженедельном совещании в городском управлении транспорта, которое прошло с участием руководителей автотранспортных предприятий краевого центра.

Целью акции станет выявление автобусов, санитарное состояние которых не соответствуют необходимым требованиям. К владельцам всех таких машин будут применены штрафные санкции вплоть до аннулирования договора о сотрудничестве.

«Необходимость в проведении подобной работы продиктовано многочисленными обращениями пассажиров, – пояснил начальник отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта администрации города Андрей Мурзаков. – Попытаемся c коллегами выйти на все маршруты и, где это необходимо, будем общаться с водителями и директорами предприятий. Грязных автобусов во Владивостоке быть не должно».

Как подчеркнул Андрей Мурзаков, необходимость содержать автобусы в чистоте прописана в пункте 2.3.11 договора о перевозках, который в прошлом году подписал с администрацией Владивостока каждый перевозчик. В нем сказано, что «перевозчик обязан обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов». За нарушение этого пункта мэрия имеет право наложить штраф на перевозчика в размере 8 тысяч рублей. При фиксировании в течение одного месяца трех нарушений администрация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

В управлении транспорта сообщают, что о фактах ненадлежащего состояния автобусов городских маршрутов можно сообщать ежедневно по тел. 2614-334.